75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации

75 жителей Белгородской области, которые попали под частичную мобилизацию в России, в итоге не будут призваны в армию.



Губернатор рассказал, что за последние три дня поступило много жалоб от белгородцев по поводу призыва. В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий.