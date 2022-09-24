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75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации

24 сентября 19:16
Фото: Bel.ru
Об этом рассказал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Военкоматы вручали повестки студентам и представителям важных профессий. Каждый случай рассматривают отдельно.

75 жителей Белгородской области, которые попали под частичную мобилизацию в России, в итоге не будут призваны в армию.

Губернатор рассказал, что за последние три дня поступило много жалоб от белгородцев по поводу призыва. В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий.

Все жалобы власти региона отработали с военкоматом. В итоге смогли помочь 75 белгородцам, вручение повестки которым оказалось ошибочным. Гладков уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.

#Евгений Грицков#Общество#Военная мобилизация#Операция на Украине#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Призыв в армию#Мобилизация#Военкоматы#Отсрочка#СВО
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