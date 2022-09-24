75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации

75 жителей Белгородской области, которые попали под частичную мобилизацию в России, в итоге не будут призваны в армию.
Губернатор рассказал, что за последние три дня поступило много жалоб от белгородцев по поводу призыва. В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий.
Все жалобы власти региона отработали с военкоматом. В итоге смогли помочь 75 белгородцам, вручение повестки которым оказалось ошибочным. Гладков уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.