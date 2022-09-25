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Белгородцы прислали губернатору более 600 обращений по частичной мобилизации

25 сентября 06:38
Фото: Bel.ru
Жители области обращаются через приёмную, чат-бот в «Телеграме» и службу «122».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что получил более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией. Так, чиновнику звонили через службу «122», приёмную или с помощью чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).

На каждый вопрос стараемся максимально быстро ответить, каждый вопрос находится под особым контролем.
Вячеслав Гладков

Напомним, днём ранее губернатор заявлял, что 75 жителей области, которые попали под частичную мобилизацию, в итоге не будут призваны на службу в ВС РФ. Дело в том, что военкоматы призывали студентов или представителей важных для экономики региона профессий.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков
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