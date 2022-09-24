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Фейк: В Белгородской области мобилизацию проводят в кратчайшие сроки

24 сентября 10:04
Фото: Bel.ru
В Сети появились публикации, что в приграничных регионах частичную мобилизацию проведут до 1 октября. Информацию опровергает телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».

Мобилизацию в кратчайшие сроки в Белгородской области проводить не будут, хотя в Сети публикуют документы, свидетельствующие об обратном. Данные о том, что частичную мобилизацию в регионе и приграничье проведут до 1 октября, являются фейком.

В телеграм-канале пояснили, что опубликованные документы имеют ряд грубых ошибок, в том числе и орфографических. В них же указано введение комендантского часа, однако подобных решений в приграничных регионах никто не принимал.

Ошибки имеются и в оформлении шапки документа. Всё это делается для того, чтобы посеять панику среди населения приграничья.

Фото: Телеграм-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Фейк#Частичная мобилизация#Граница#Наталья Корявых
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