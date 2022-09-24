Фейк: В Белгородской области мобилизацию проводят в кратчайшие сроки

Мобилизацию в кратчайшие сроки в Белгородской области проводить не будут, хотя в Сети публикуют документы, свидетельствующие об обратном. Данные о том, что частичную мобилизацию в регионе и приграничье проведут до 1 октября, являются фейком.
В телеграм-канале пояснили, что опубликованные документы имеют ряд грубых ошибок, в том числе и орфографических. В них же указано введение комендантского часа, однако подобных решений в приграничных регионах никто не принимал.
Ошибки имеются и в оформлении шапки документа. Всё это делается для того, чтобы посеять панику среди населения приграничья.