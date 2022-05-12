Сколько белгородцев пострадало из-за обстрелов с начала спецоперации

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С начала военной спецоперации населённые пункты Белгородской области не раз подвергались обстрелам со стороны Украины. Среди пострадавших были дети. Сколько всего белгородцев получили ранения с февраля 2022 года — в материале «Бел.Ру».

Военная спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Буквально в первые её часы ход событий на себе ощутили мирные белгородцы. 24 февраля из-за прямых попаданий снарядов по жилым массивам Белгородского и Ровеньского районов были ранены двое взрослых и 7-летний ребёнок. Впоследствии ребёнок попал в больницу. У него было осколочное ранение в ногу из-за выбитого стекла. Спустя месяц, 25 марта, под Белгородом погиб протоиерей Олег Артёмов. Он был военным священником и погиб при исполнении своего пастырского долга в Журавлёвке. А несколькими днями ранее, 23 марта, в Журавлёвке взорвался выпущенный со стороны Украины снаряд. Тогда пострадало три человека — двое мужчин и женщина. Ещё один мирный житель пострадал в Журавлёвке 14 апреля. Тогда ранения получил 37-летний местный житель. У него было лёгкое осколочное ранение в предплечье. Через пять дней, 19 апреля, со стороны Украины обстреляли село Головчино. Пострадало три человека. Две женщины получили ранения средней степени тяжести. Они попали в больницу. Мужчину же отправили лечиться амбулаторно. Ночью 25 апреля стало известно о новом обстреле села Журавлёвка. В результате происшествия два человека получили ранения. Но самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов произошла 11 мая в Белгородском районе в селе Солохи. В результате обстрела пострадали семь мирных жителей. Один человек умер в карете скорой помощи. В итоге с начала спецоперации в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 19 мирных жителей. Ещё один гражданский умер. Также среди погибших один военный священник.