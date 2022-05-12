Число пострадавших от обстрела села в Белгородской области выросло до семи

В результате обстрела села Солохи со стороны Украины пострадали семь человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, поздно ночью медикам привезли ещё одного пострадавшего. Известно, что один мирный житель погиб после обстрела в машине скорой помощи.