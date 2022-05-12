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Число пострадавших от обстрела села в Белгородской области выросло до семи

12 мая 04:44
Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Ещё одного человека привезли в больницу поздно ночью. Всего ранено семь человек, один погиб, сообщил губернатор в телеграм-канале.
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Обстрел

В результате обстрела села Солохи со стороны Украины пострадали семь человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, поздно ночью медикам привезли ещё одного пострадавшего. Известно, что один мирный житель погиб после обстрела в машине скорой помощи.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь. Вячеслав Гладков

Заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров уже выехали на место происшествия для оценки масштабов повреждения жилых построек. После этого их начнут восстанавливать.

Как отметил губернатор в телеграм-канале, нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.

Напомним, обстрел села Солохи в Белгородской области начался вечером 11 мая. Мирных жителей атаковали со стороны Украины. В результате этого погиб один мирный житель, а семеро получили ранения различной степени тяжести. Информацию о погибшем 14-летнем подростке власти опровергли, отметив, что ребёнок жив и находится в областной больнице.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Солохи#Обстрел#Губернатор#Белгородская область#Операция на Украине#Происшествия
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