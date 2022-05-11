После обстрела села в Белгородской области ранены шесть человек, один погиб

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела села Солохи Белгородского района со стороны Украины погиб один мирный житель, шестеро получили ранения различной степени тяжести. Такие данные предоставили в министерстве здравоохранения Белгородской области.

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