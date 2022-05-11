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После обстрела села в Белгородской области ранены шесть человек, один погиб

11 мая 19:37
Фото: https://t.me/belgorod01
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела села Солохи Белгородского района со стороны Украины погиб один мирный житель, шестеро получили ранения различной степени тяжести. Такие данные предоставили в министерстве здравоохранения Белгородской области.
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Обстрел

Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем 14-летнем мальчике, о котором сообщили федеральные телеграм-каналы. По данным главы региона, подросток жив и находится в областной больнице.

Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины вечером 11 мая. На данный момент известно об одном погибшем, который умер в машине скорой помощи, и шестерых раненых.

Разрушен один жилой дом. Судя по фотографиям в Сети, повреждения получили также несколько машин, магазин и библиотека.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Солохи#Обстрел#Белгородский район#Операция на Украине#Происшествия
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