После обстрела села в Белгородской области ранены шесть человек, один погиб

Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем 14-летнем мальчике, о котором сообщили федеральные телеграм-каналы. По данным главы региона, подросток жив и находится в областной больнице.
Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины вечером 11 мая. На данный момент известно об одном погибшем, который умер в машине скорой помощи, и шестерых раненых.
Разрушен один жилой дом. Судя по фотографиям в Сети, повреждения получили также несколько машин, магазин и библиотека.