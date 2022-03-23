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В Приморье по поручению Трутнева увеличится число бесплатных операций

23 марта 08:53
Фото: Пресс-служба полпреда Президента РФ в ДФО
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочего визита в Приморский край поручил увеличить количество квот на оказание высокотехнологичной помощи в медцентре ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, взяв за основу реальные данные о спросе на сложные медицинские операции.

По сообщению vostokmedia.com, полпред президента РФ в ДФО Трутнев обратился к чиновникам министерства здравоохранения.

«Есть центр, который построен за федеральные деньги и должен оказывать помощь людям. Вместо этого люди берут кредиты или стоят в очереди. Вы мне сейчас говорите: мы дали столько же, сколько в прошлом году. Это вообще ни о чем. Дайте столько, сколько нужно людям, – так можем поставить вопрос?» - уточнил Юрий Трутнев.

Силами медицинского центра на острове Русском во Владивостоке можно проводить в год порядка 10 тысяч операций по разным медицинским профилям. Для этого медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и технологиями, а также имеет штат высококвалифицированных специалистов. Однако выделяемые квоты обеспечивают загрузку мощностей центра только на восемьдесят процентов.

Юрий Трутнев поручил провести анализ и узнать, сколько людей на данный момент ждут своей очереди на ту или иную медицинскую операцию. Полпред президента РФ в ДФО отметил, что гражданам необходим больший объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Именно они, а не чиновники должны выбирать. На решение вопроса Трутнев дал неделю.

Напомним, медцентр на острове Русском - пилотный проект российского правительства. Медицинское учреждение входит в состав Дальневосточного федерального университета. Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и оказывает диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь. Медицинский блок ДВФУ включает медицинский центр, школу медицины и реабилитационный центра. Его общая площадь превышает семьдесят шесть тысяч квадратных метров.

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