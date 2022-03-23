В Приморье по поручению Трутнева увеличится число бесплатных операций

«Есть центр, который построен за федеральные деньги и должен оказывать помощь людям. Вместо этого люди берут кредиты или стоят в очереди. Вы мне сейчас говорите: мы дали столько же, сколько в прошлом году. Это вообще ни о чем. Дайте столько, сколько нужно людям, – так можем поставить вопрос?» - уточнил Юрий Трутнев.