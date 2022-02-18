Гладков о школе в Белгороде: Тюрьма привлекательнее

Образовательная организация, построенная в 1958 году, состоит из двух корпусов по два и три этажа в каждом. Управление архитектуры и градостроительства региона считает, что хуже всего выглядят именно входные группы. Они дисгармонируют с объектом, заявила главный архитектор области Галина Горожанкина.