Гладков о школе в Белгороде: Тюрьма привлекательнее

На архитектурном совете 17 февраля губернатору Вячеславу Гладкову представили идеи капитального ремонта семи школ и одного детского сада в Белгороде. Глава региона резко высказался о дизайне школы № 11 во время презентации проекта её реновации.
Образовательная организация, построенная в 1958 году, состоит из двух корпусов по два и три этажа в каждом. Управление архитектуры и градостроительства региона считает, что хуже всего выглядят именно входные группы. Они дисгармонируют с объектом, заявила главный архитектор области Галина Горожанкина.
Один из входов в школу планируют сделать в виде портала с лёгким козырьком, а второй — навесной с небольшими колоннами. Фасад будет терракотового цвета.
Внутри архитекторы предлагают создать светлые тона с классическими элементами декора в виде бордюров. В коридоре и вовсе хотят сделать стены из клинкерного кирпича, что создаст отсылку к стилистическому решению и истории, заявила Горожанкина. Правда, такой декор будет только в одном из углов школы.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ему не понравился цвет, который предлагают архитекторы. По его мнению, он мрачный.
Ребёнок находится в школе 11 лет. Мы получаем оттуда взрослого человека. Я бы не хотел, чтобы в школу с таким цветом у меня пошёл ребёнок. Этот цвет утяжеляет — он страшный. Тюрьма привлекательнее, чем школа. Вячеслав Гладков
Горожанкина объяснила выбранный цвет для школы ярким детским садом, который сейчас строится неподалёку. По словам архитектора, если бы учреждение сделали «белым лебедем», то оно бы потерялось на фоне дошкольной организации.
Также обсуждали концепцию капремонта лицея № 9. Архитекторы предложили связать старое здание с новым корпусом одним цветом — тоже терракотовым. Внутри оставят пастельные тона.
Оценили на архсовете дизайн-проекты школ № 33, 31, 4, 7, 45, а также детского сада № 63. Часть концепций отправили на доработку.
Напомним, в 2022 году в Белгороде запланирован капитальный ремонт 12 школ. Только в пяти организациях работы завершат до конца 2022 года. Остальные учреждения будут ремонтировать до 1 июня 2023 года.