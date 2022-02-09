В Белгороде отремонтируют 30 школ. На время работ учеников распределят в другие образовательные учреждения. В какие именно, можно узнать из карточек.
Кроме этого, в городе планируют отремонтировать 30 детсадов. Как заверили ранее в образовательном ведомстве, группы воспитанников будут переводить в другое учреждение полным составом.
Губернатор рассказал, что в регионе в 2022 году должны ввести семь новых детсадов, один из них — в Белгороде. Остальные объекты появятся в Алексеевке, Валуйках, Губкине, Старом Осколе и в сёлах Сергиевка и Вознесеновка.
Кроме этого, введут семь новых школ. Объекты строили по нацпроектам и программе капитального вложения, в рамках концессионного соглашения. Откроются образовательные учреждения в микрорайонах Таврово-4, Разумное-71, Новосадовый-41 Белгородского района, в микрорайонах Северный и Пушкарские дачи в Старом Осколе, микрорайонах Парус в Репном и Восточный-1 Белгорода.