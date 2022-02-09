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Гладков рассказал, куда распределят детей из ремонтируемых школ в Белгороде

9 февраля 10:04
Фото: «Бел.Ру»
За три года работы должны провести в 30 образовательных учреждениях областного центра. Где будут учиться дети во время ремонта родной школы, объяснил губернатор. Карточками с информацией он поделился на своих страницах в соцсетях.

В Белгороде отремонтируют 30 школ. На время работ учеников распределят в другие образовательные учреждения. В какие именно, можно узнать из карточек.

Кроме этого, в городе планируют отремонтировать 30 детсадов. Как заверили ранее в образовательном ведомстве, группы воспитанников будут переводить в другое учреждение полным составом.

Губернатор рассказал, что в регионе в 2022 году должны ввести семь новых детсадов, один из них — в Белгороде. Остальные объекты появятся в Алексеевке, Валуйках, Губкине, Старом Осколе и в сёлах Сергиевка и Вознесеновка.

Кроме этого, введут семь новых школ. Объекты строили по нацпроектам и программе капитального вложения, в рамках концессионного соглашения. Откроются образовательные учреждения в микрорайонах Таврово-4, Разумное-71, Новосадовый-41 Белгородского района, в микрорайонах Северный и Пушкарские дачи в Старом Осколе, микрорайонах Парус в Репном и Восточный-1 Белгорода.

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