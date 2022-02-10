Белгородская филармония заняла седьмое место в РФ в проекте «Пушкинская карта»

Как отметил чиновник, Белгородская филармония очень активно продвигает новые проекты. Благодаря этому ей удалось стать лидером по продаже билетов по «Пушкинской карте». Также филармония больше всех заработала денег в рамках проекта.
Если рассматривать программу «Пушкинская карта» в масштабах страны, Белгородская филармония в рейтинге стала седьмой. При определении мест учитывалось количество мероприятий и проданных билетов, а также сумма заработанных средств.
Как рассказала директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха, филармония с первых дней реализации проекта активно в него включилась. Среди молодых людей очень популярны концерты органной музыки Тимура Халиуллина.
Мы столкнулись с интересным явлением, когда молодёжь выкупает большую часть зала и наша традиционная публика старшего поколения оказывается в менее выгодных условиях. Наверное, это требования современности.Светлана Боруха
Также филармония начала давать концерты в районах Белгородской области по «Пушкинской карте». По мнению Борухи, именно это, в первую очередь, увеличило количество проданных билетов, а уровень посещаемости концертов вырос. С начала 2022 года по «Пушкинской карте» филармония продала уже 4460 билетов.
Очень важна в этом проекте заинтересованность моих коллег, руководителей и работников учреждений культуры. На формальные мероприятия вряд ли будут приходить и платить за них деньги.Константин Курганский