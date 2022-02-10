Белгородская филармония заняла седьмое место в РФ в проекте «Пушкинская карта»

Также филармония начала давать концерты в районах Белгородской области по «Пушкинской карте». По мнению Борухи, именно это, в первую очередь, увеличило количество проданных билетов, а уровень посещаемости концертов вырос. С начала 2022 года по «Пушкинской карте» филармония продала уже 4460 билетов.