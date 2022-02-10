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Белгородская филармония заняла седьмое место в РФ в проекте «Пушкинская карта»

10 февраля 12:11
Фото: Белгородская филармония
Об этом сообщил региональный министр культуры Константин Курганский. В Белгородской области филармония занимает первое место в проекте «Пушкинская карта». Учреждение стало лидером по продаже билетов и заработанным деньгам.

Как отметил чиновник, Белгородская филармония очень активно продвигает новые проекты. Благодаря этому ей удалось стать лидером по продаже билетов по «Пушкинской карте». Также филармония больше всех заработала денег в рамках проекта.

Если рассматривать программу «Пушкинская карта» в масштабах страны, Белгородская филармония в рейтинге стала седьмой. При определении мест учитывалось количество мероприятий и проданных билетов, а также сумма заработанных средств.

Как рассказала директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха, филармония с первых дней реализации проекта активно в него включилась. Среди молодых людей очень популярны концерты органной музыки Тимура Халиуллина.

Мы столкнулись с интересным явлением, когда молодёжь выкупает большую часть зала и наша традиционная публика старшего поколения оказывается в менее выгодных условиях. Наверное, это требования современности.Светлана Боруха

Также филармония начала давать концерты в районах Белгородской области по «Пушкинской карте». По мнению Борухи, именно это, в первую очередь, увеличило количество проданных билетов, а уровень посещаемости концертов вырос. С начала 2022 года по «Пушкинской карте» филармония продала уже 4460 билетов.

Очень важна в этом проекте заинтересованность моих коллег, руководителей и работников учреждений культуры. На формальные мероприятия вряд ли будут приходить и платить за них деньги.Константин Курганский

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