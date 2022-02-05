По «Пушкинской карте» белгородцы могут купить билеты в 11 кинотеатрах

Приобретать билеты на показы отечественных фильмов по «Пушкинской карте» молодёжь может с 1 февраля. По информации регионального правительства, к проекту присоединились 11 кинотеатров Белгородской области.
Речь идёт о кинотеатре «Радуга», «Победа», «Синема Стар» и «Синема Парк» в областном центре, старооскольском кинотеатре «Чарли» и кинотеатре Борисовского центра молодёжи.
Также «Пушкинской картой» можно воспользоваться в кинотеатре им. Н. Ф. Ватутина в Валуйках, кинотеатре 3D в Корочанском районе, кинозале «Майский» (Белгородский район) и кинозале в Новом Осколе.
На билет с карты можно потратить две тысячи рублей. А всего на балансе «Пушкинской карты» пять тысяч рублей. Купить билет можно на киноленты российского производства или на советскую классику до 1991 года.
Напомним, программа реализована в рамках нацпроекта «Культура». Помимо кинотеатров, молодёжь до 22 лет по «Пушкинской карте» может бесплатно посещать музеи Белгородской области.