Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По «Пушкинской карте» белгородцы могут купить билеты в 11 кинотеатрах

5 февраля 11:00
Фото: pixabay.com
О новых возможностях для обладателей «Пушкинской карты» сообщили в правительстве Белгородской области. На сегодняшний день к программе присоединились 11 белгородских кинотеатров.

Приобретать билеты на показы отечественных фильмов по «Пушкинской карте» молодёжь может с 1 февраля. По информации регионального правительства, к проекту присоединились 11 кинотеатров Белгородской области.

Речь идёт о кинотеатре «Радуга», «Победа», «Синема Стар» и «Синема Парк» в областном центре, старооскольском кинотеатре «Чарли» и кинотеатре Борисовского центра молодёжи.

Также «Пушкинской картой» можно воспользоваться в кинотеатре им. Н. Ф. Ватутина в Валуйках, кинотеатре 3D в Корочанском районе, кинозале «Майский» (Белгородский район) и кинозале в Новом Осколе.

На билет с карты можно потратить две тысячи рублей. А всего на балансе «Пушкинской карты» пять тысяч рублей. Купить билет можно на киноленты российского производства или на советскую классику до 1991 года.

Напомним, программа реализована в рамках нацпроекта «Культура». Помимо кинотеатров, молодёжь до 22 лет по «Пушкинской карте» может бесплатно посещать музеи Белгородской области.

Материалы по теме
Можно ли «Пушкинской картой» оплатить продукты или проезд в автобусе?Со следующего года по «Пушкинской карте» белгородцы смогут пройти в кинотеатрБелгородцам начислили по 5 тысяч рублей на «Пушкинские карты»
#Новости#Пушкинская карта#Покупка#Билет#Кинотеатр#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18