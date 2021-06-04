Лидер группы «Чайф» записал видеопрогулку по Белгороду

Отметим, что группа «Чайф» не в первый раз приезжает в Белгород. Перед концертом в 2013 году Владимир Шахрин дал интервью местным журналистам, которые в том числе попросили поделиться впечатлениями от города. Тогда музыкант сказал, что впечатление у него хорошее, везде убрано и что у Белгорода «чистое белое лицо».