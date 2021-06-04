Лидер группы «Чайф» записал видеопрогулку по Белгороду

В ДК «Энергомаш» в Белгороде 2 июня выступил «Чайф». Перед концертом лидер группы Владимир Шахрин прогулялся по областному центру и поделился впечатлениями с поклонниками.
Музыкант прошёлся по Гражданскому проспекту, улице Князя Трубецкого, Народному бульвару. Шахрин назвал Белгород приятным, чистым и ухоженным и вспомнил, что город не раз входил в число самых благоустроенных населённых пунктов России.
Понравилась лидеру группы «Чайф» идея с Доской почёта: «Вот это хорошее дело, когда люди труда, те, кто действительно чем-то занимается, отмечены горожанами, и мы видим их лица». Он отметил плюсы технических тротуаров, «интересное дренажное сооружение» и «пару пряничных особнячков» в центре города.
Понравился музыканту и аэропорт, который, напомним, не оценил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Отметим, что группа «Чайф» не в первый раз приезжает в Белгород. Перед концертом в 2013 году Владимир Шахрин дал интервью местным журналистам, которые в том числе попросили поделиться впечатлениями от города. Тогда музыкант сказал, что впечатление у него хорошее, везде убрано и что у Белгорода «чистое белое лицо».