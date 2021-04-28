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«Бессмертный полк» и новый приют для животных — главные новости Белгорода 28 апреля

28 апреля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Белгороде в День Победы не будет традиционного шествия, Гладков поручил охранять памятники на майских праздниках круглосуточно, а в областном центре появится новый приют для бездомных животных на 350 мест. ИА «Бел.Ру» представляет подборку главных новостей уходящего вторника.

Новому приюту — быть…

В Белгороде появится новый приют для бездомных животных, сообщил Юрий Галдун. Строительство уже началось, деньги на эти цели выделили спонсоры. Возводят объект вдали от жилых домов — около теплиц «Белгорблагоустройства».

Открыть приют должны уже в 2021 году. Рассчитан он на 350 мест.

В Белгороде построят новый приют для бездомных животных на 350 мест
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… а традиционному шествию на 9 Мая — нет

Белгородцы не смогут пройти в общей колонне с портретами воевавших родственников: шествие «Бессмертного полка» в 2021 году отменили. Причина — пандемия коронавируса.

Как и в прошлом году, акция пройдёт в онлайн-режиме. Заявки принимаются на сайте проекта.

Что касается остальных мероприятий на День Победы в Белгороде, точной информации пока нет. Даже если праздник состоится, его проведут при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, а особое внимание уделят пожилым гостям.

В Белгороде не будет шествия «Бессмертного полка»
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Круглосуточная охрана памятников

В майские праздники памятники, мемориалы, обелиски и места захоронений в Белгородской области будут охранять круглосуточно. Поручение Вячеслава Гладкова выполнят полицейские, сотрудники муниципальной стражи и казаки.

Охранять белгородцам придётся 758 объектов. Дежурить и следить за порядком они будут в том числе на кладбищах на Пасху.

В Белгородской области памятники на майских праздниках будут охранять круглосуточно
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