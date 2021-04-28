«Бессмертный полк» и новый приют для животных — главные новости Белгорода 28 апреля

В Белгороде появится новый приют для бездомных животных, сообщил Юрий Галдун. Строительство уже началось, деньги на эти цели выделили спонсоры. Возводят объект вдали от жилых домов — около теплиц «Белгорблагоустройства».
Открыть приют должны уже в 2021 году. Рассчитан он на 350 мест.
Белгородцы не смогут пройти в общей колонне с портретами воевавших родственников: шествие «Бессмертного полка» в 2021 году отменили. Причина — пандемия коронавируса.
Что касается остальных мероприятий на День Победы в Белгороде, точной информации пока нет. Даже если праздник состоится, его проведут при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, а особое внимание уделят пожилым гостям.
В майские праздники памятники, мемориалы, обелиски и места захоронений в Белгородской области будут охранять круглосуточно. Поручение Вячеслава Гладкова выполнят полицейские, сотрудники муниципальной стражи и казаки.
Охранять белгородцам придётся 758 объектов. Дежурить и следить за порядком они будут в том числе на кладбищах на Пасху.