В Белгородской области памятники на майских праздниках будут охранять круглосуточно

На заседании межведомственной антитеррористической комиссии в присутствии врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли решение приставить круглосуточную охрану к памятникам, мемориалам, обелискам и местам захоронений в регионе.
Охранять 758 памятных объектов будут в период майских праздников, в том числе на Пасху 1 и 2 мая. Усиленную охрану из сотрудников полиции, муниципальной стражи и казаков приставят не только к памятникам. Дежурить и следить за порядком будут также на кладбищах.
«Обеспечивать безопасность — наша обязанность», — высказался глава региона. Но говорил он не только об антитеррористической безопасности, но и о COVID-безопасности. Напомним, Роспотребнадзор РФ предложил сделать период с 1 по 10 мая выходным, а Путин такую инициативу поддержал.
Так, многие россияне будут отдыхать в эти дни, как и студенты вузов, школьники и детсадовцы. Единственное — в детских садах будут работать дежурные группы для тех, чьи родители трудятся на бесперебойных производствах.