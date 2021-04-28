В Белгородской области памятники на майских праздниках будут охранять круглосуточно

Охранять 758 памятных объектов будут в период майских праздников, в том числе на Пасху 1 и 2 мая. Усиленную охрану из сотрудников полиции, муниципальной стражи и казаков приставят не только к памятникам. Дежурить и следить за порядком будут также на кладбищах.