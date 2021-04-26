Три парка в Белгороде обработают от клещей

Акарицидная обработка в парках Победы и «Котофей» пройдёт 27 апреля, в Центральном парке — 28 апреля. Обрабатывать зелёные зоны специалисты будут с семи часов утра. В связи с этим до 15:00 стоит воздержаться от посещения парков.
Если в городе будет дождь, обработку могут перенести. Стоит отметить, что ранее перечисленные парки планировали избавить от клещей 19 и 20 апреля. 27 апреля, судя по прогнозу Гидрометцентра, в областном центре днём ожидаются небольшие осадки.
Обработку парковых зон и массовых мест в Белгороде начали 16 апреля — с Центрального пляжа и мест отдыха на улицах Песчаной и Левобережной. Очередь должна была дойти также до парка Южного и парка Памяти, до скверов по улице Есенина возле памятника поэту и скульптурной композиции «Книга», до Архиерейской рощи.
Ранее Вячеслав Гладков поручил провести акарицидную обработку во всех лесопарковых зонах Белгородской области — это 602 га. Работы должны завершить до 1 июня.
В 2021 году клещи начали кусать белгородцев уже в марте. Всего на начало апреля в региональном Центре гигиены и эпидемиологии изучили 10 членистоногих, один из них был заражён боррелиозом.