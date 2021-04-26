Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три парка в Белгороде обработают от клещей

26 апреля 2021, 10:00
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Акарицидная обработка в ближайшие два дня пройдёт в парках Победы, «Котофей» и Центральном парке. Гулять в перечисленных местах можно после трёх часов дня, предупреждают в пресс-службе мэрии.

Акарицидная обработка в парках Победы и «Котофей» пройдёт 27 апреля, в Центральном парке — 28 апреля. Обрабатывать зелёные зоны специалисты будут с семи часов утра. В связи с этим до 15:00 стоит воздержаться от посещения парков.

Если в городе будет дождь, обработку могут перенести. Стоит отметить, что ранее перечисленные парки планировали избавить от клещей 19 и 20 апреля. 27 апреля, судя по прогнозу Гидрометцентра, в областном центре днём ожидаются небольшие осадки.

Обработку парковых зон и массовых мест в Белгороде начали 16 апреля — с Центрального пляжа и мест отдыха на улицах Песчаной и Левобережной. Очередь должна была дойти также до парка Южного и парка Памяти, до скверов по улице Есенина возле памятника поэту и скульптурной композиции «Книга», до Архиерейской рощи.

Ранее Вячеслав Гладков поручил провести акарицидную обработку во всех лесопарковых зонах Белгородской области — это 602 га. Работы должны завершить до 1 июня.

В 2021 году клещи начали кусать белгородцев уже в марте. Всего на начало апреля в региональном Центре гигиены и эпидемиологии изучили 10 членистоногих, один из них был заражён боррелиозом.

Материалы по теме
Прививка от клещевого энцефалита: зачем, для кого и где сделать в БелгородеЗачем замачивать клеща перед сдачей в лабораторию
#Новости#Белгород#Клещи#Парки#Акарицидная обработка#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18