Три парка в Белгороде обработают от клещей

Обработку парковых зон и массовых мест в Белгороде начали 16 апреля — с Центрального пляжа и мест отдыха на улицах Песчаной и Левобережной. Очередь должна была дойти также до парка Южного и парка Памяти, до скверов по улице Есенина возле памятника поэту и скульптурной композиции «Книга», до Архиерейской рощи.