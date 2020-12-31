События года: чем запомнился 2020 год жителям Белгородской области

Когда мэра Белгорода Юрия Галдуна в ходе прямой линии спросили, стоило ли разрешать массовый праздник в городе в разгар эпидемии коронавируса, он ответил, что, скорее всего, это решение было ошибкой, хотя последующий всплеск заболеваемости пришёлся на октябрь – через два месяца после Дня города, когда все начали возвращаться из отпусков. Так что массовое скопление людей в Белгороде 5 августа вряд ли повлияло на рост числа заражённых COVID-19.