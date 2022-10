События года: чем запомнился 2020 год жителям Белгородской области

Праздничная программа включала концерт группы «Ночные Снайперы», а затем – длительный фейерверк. Для «Снайперов» это был первый живой концерт после введения коронавирусных ограничений, на сцену Диана Арбенина вышла в футболке с надписью «To Belgorod or not to be». После концерта огненное шоу над Белгородом длилось около 20 минут.