События года: чем запомнился 2020 год жителям Белгородской области

Конечно, главной темой года Крысы стал коронавирус. Всеобщая паника, длительная самоизоляция, нехватка средств индивидуальной защиты весной и медикаментов – осенью, растущая пневмония и паника среди людей. Но, к счастью, в 2020 году в жизни Белгородской области был не только коронавирус, год выдался достаточно насыщенным событиями и переменами, в первую очередь – на политической арене.
В Белгороде реконструкция улицы Щорса стала, пожалуй, второй проблемной темой года после коронавируса. Из-за ремонтных работ на главной магистрали Харьковской горы полгода город стоял в жутких пробках, никогда ещё областной центр не видел такого транспортного коллапса. В результате на улице Щорса сделали выделенные полосы для движения общественного транспорта и оборудовали остановки посреди проезжей части.
Сейчас страсти более-менее утихли, но общественное обсуждение плюсов и минусов проекта продолжается до сих пор. Мэр Белгорода Юрий Галдун сказал, что недоволен итогами реконструкции, так как рассчитывал, что личный транспорт поедет быстрее. Но ситуация должна улучшиться после окончательной настройки светофоров, которая должна закончиться в середине января.
С 1 марта в общественном транспорте Белгорода изменили порядок оплаты – платить за проезд жители стали при входе в автобус. Сейчас такая практика уже привычна пассажирам. К тому же во многие автобусах на всех поручнях установили валидаторы и постепенно отпадает необходимость заходить через переднюю дверь. Но поначалу новшество вызвало неоднозначную реакцию у пассажиров. Уже в начале 2021 года валидаторами должны оборудовать все автобусы областного центра.
В апреле в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5 %. В Белгородской области пошли ещё дальше и предложили бюджетникам оформить ипотеку под 3,5 %. Уже через месяц регион завершил приём заявок на льготную ипотеку, участником программы стал 1361 человек. Банки одобрили 915 заявок.
В конце октября программу льготной ипотеки в стране продлили до июля 2021 года. Но массовый спрос на жильё с начала действия программы вызвал нежелательное последствие – в Белгородской области, как и по всей стране, стали расти цены на недвижимость, особенно в новостройках.
10 июня Белгородская областная Дума приняла региональный «закон о тишине», в силу он вступил 28 июня. Новый закон ужесточил требования к обеспечению покоя граждан на территории области. Нарушением теперь считаются эмоциональные ссоры, громкий звук радио и телевизора, ремонтные работы и даже музыка из машины рядом с домом. Теперь за шумное поведение с 22:00 до 08:00 белгородцам грозит крупный штраф – для физлиц от 2000 до 5000 рублей. Для юрлиц верхняя планка наказания достигает 100 тыс. рублей.
Впервые в истории России перенесли празднование Дня Победы из-за эпидемии коронавируса. Парад Победы на Красной площади в Москве и во многих других регионах страны, где позволяла эпидобстановка, состоялся 24 июня. Этот день в стране объявили выходным. Но в Белгородской области провести парад не получилось из-за плохой коронавирусной статистики.
1 июля 2020 года в стране выдался ещё один выходной – страна голосовала по поправкам в основной закон страны – Конституцию. На участки явились 81,76 % белгородцев – больше, чем в Москве и Воронеже. Белгородская область оказалась на четвёртом месте в ЦФО по поддержке поправок к Конституции.
12 июля – День Прохоровской битвы – в Белгородской области объявлен выходным днём. Инициатором решения властей стал губернатор Евгений Савченко. В этом году праздник выпал на воскресенье, поэтому белгородцы отдыхали и 13 июля.
13 июля в Прохоровке отметили 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 77-ю годовщину битвы на Курской дуге. С программой выступила авиагруппа «Русские витязи», после чего состоялось открытие музея подвига тружеников тыла.
Масштабные строительные работы летом 2020 года велись не только на улице Щорса – разрыт был весь город. В числе крупнейших объектов, открытых в Белгороде в 2020 году, – две двухуровневые развязки и новая четырёхполосная дорога.
Двухуровневые развязки на пересечении улиц Студенческой и Калинина, а также на развязке Чичерина — Сумская открыли перед Днём города – 4 августа. В октябре на Харьковской горе открыли новую четырёхполосную дорогу, которая соединила 11-й микрорайон и Спутник. А в июле достроили новую четырёхполосную трассу к Прохоровке. Она обошлась в 4,7 млрд рублей.
После долгой самоизоляции и большого числа ограничений 5 августа в Белгороде состоялся настоящий праздник. Горожане, изголодавшиеся по зрелищам, заполонили центр города в неимоверном количестве, о социальной дистанции речи не шло. Особенно на Соборной площади.
Праздничная программа включала концерт группы «Ночные Снайперы», а затем – длительный фейерверк. Для «Снайперов» это был первый живой концерт после введения коронавирусных ограничений, на сцену Диана Арбенина вышла в футболке с надписью «To Belgorod or not to be». После концерта огненное шоу над Белгородом длилось около 20 минут.
Когда мэра Белгорода Юрия Галдуна в ходе прямой линии спросили, стоило ли разрешать массовый праздник в городе в разгар эпидемии коронавируса, он ответил, что, скорее всего, это решение было ошибкой, хотя последующий всплеск заболеваемости пришёлся на октябрь – через два месяца после Дня города, когда все начали возвращаться из отпусков. Так что массовое скопление людей в Белгороде 5 августа вряд ли повлияло на рост числа заражённых COVID-19.
22 сентября состоялось первое заседание Белгородской областной Думы седьмого созыва, которое завершилось значимыми кадровыми перестановками. Председателем облдумы стала Ольга Павлова – бывший заместитель губернатора. Экс-председатель Наталия Полуянова заняла пост её первого заместителя. Стоит отметить, что у руля областной думы Наталия Полуянова продержалась всего один год.
В конце декабря вице-спикером Белгородской областной Думы стал Валерий Сергачёв, он займётся экономическими вопросами. Ещё две должности заместителей председателя занимают Елена Бондаренко и Владимир Зотов.
Пожалуй, самой большой неожиданностью для белгородцев стал досрочный уход губернатора Евгения Савченко после 27 лет правления регионом. Он объявил о своей отставке 17 сентября, после выборов в Белгородскую областную Думу. Теперь он представляет область в Совете Федерации.
Перед этим первым заместителем губернатора назначили Дениса Буцаева, которого ранее никто в Белгородской области не знал. Два месяца он руководил регионом, и многие эксперты прочили ему пост губернатора.
Пока все морально готовились к тому, что Денис Буцаев станет новым губернатором Белгородской области, 18 ноября случилась ещё одна политическая неожиданность – Владимир Путин назначил врио губернатора Вячеслава Гладкова, который ранее возглавлял аппарат правительства в Ставропольском крае. В сентябре в Белгородской области состоятся выборы главы региона, до этого Гладков будет временно исполняющим обязанности. Точную дату выборов Белгородская областная Дума назовёт в июне.
Вячеслав Гладков стал настоящим глотком свежего воздуха для белгородцев и задал в регионе новый тренд – прямое общение чиновников с гражданами в социальных сетях.
Сначала врио губернатора удивил белгородцев своей открытостью и желанием общаться в Instagram и Telegram. Следуя его примеру, аккаунты в Instagram завели практически все главы администраций Белгородской области и руководители профильных департаментов, где начали активно собирать жалобы и обращения белгородцев и отвечать на их вопросы. А затем одна за одной начались прямые линии.
Первая прямая линия Вячеслава Гладкова прошла 10 декабря и длилась 1,5 часа. Вопросы и обращения собирались по телефону, электронной почте и в социальных сетях, и глава региона успел прокомментировать самые наболевшие проблемы местных жителей. В их числе реконструкция улицы Щорса, отсутствие воды в микрорайонах ИЖС, нехватка врачей и медикаментов, растущие цены. Не обошлось и без казусов – технические помехи и сбои сопровождали всю прямую линию.
Уже 15 декабря Вячеслав Гладков провёл вторую прямую линию, но уже самостоятельно и в социальных сетях. На этот раз его речь дублировал сурдопереводчик. После этого прямые линии начали проводить все главы администраций Белгородской области один за другим. 24 декабря с белгородцами общался мэр Юрий Галдун, 25 декабря – мэр Старого Оскола Александр Сергиенко.
По мнению Гладкова, общаться с людьми необходимо, так как это говорит об уровне доверия и честности между властью и гражданами. Насколько хватит запала чиновников Белгородской области, и смогут ли они дальше так же продуктивно и активно общаться с людьми, покажет время.