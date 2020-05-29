24 июня в России будет выходным днём

Выходным днём 24 июня в стране объявил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующий указ он подписал 29 мая. В документе говорится, что в этот день в 10:00 по Москве в городах России пройдут парады с участием военной техники, а в 22:00 прогремят праздничные артиллерийские салюты.