24 июня в России будет выходным днём

Выходным днём 24 июня в стране объявил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующий указ он подписал 29 мая. В документе говорится, что в этот день в 10:00 по Москве в городах России пройдут парады с участием военной техники, а в 22:00 прогремят праздничные артиллерийские салюты.
Президент поручил Министерству обороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.
24 июня в 2020 году выпадает на среду. Этот день будет выходным с сохранением заработной платы.
Напомним, 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад победителей, вернувшихся с фронта.
9 мая все мероприятия в Белгородской области перенесли в режим онлайн. Единственное, на что жители региона могли посмотреть вживую, был салют. 27 мая губернатор Евгений Савченко заявил, что Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы. Как именно пройдёт праздник, сейчас обсуждают в правительстве.