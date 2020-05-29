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24 июня в России будет выходным днём

29 мая 2020, 18:11
Фото: https://pixabay.com/ru/
В этот день в Москве на Красной площади пройдёт Парад Победы, посвящённый 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. К празднованию присоединится и Белгородская область.

Выходным днём 24 июня в стране объявил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующий указ он подписал 29 мая. В документе говорится, что в этот день в 10:00 по Москве в городах России пройдут парады с участием военной техники, а в 22:00 прогремят праздничные артиллерийские салюты.

Президент поручил Министерству обороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

24 июня в 2020 году выпадает на среду. Этот день будет выходным с сохранением заработной платы.

Напомним, 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад победителей, вернувшихся с фронта.

9 мая все мероприятия в Белгородской области перенесли в режим онлайн. Единственное, на что жители региона могли посмотреть вживую, был салют. 27 мая губернатор Евгений Савченко заявил, что Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы. Как именно пройдёт праздник, сейчас обсуждают в правительстве.

Евгений Савченко: Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы
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