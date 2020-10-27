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Posted 27 октября 2020,, 11:31

Published 27 октября 2020,, 11:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Льготную ипотеку в России продлили до июля 2021 года

27 октября 2020, 11:31
Правительство РФ продлило льготную ипотеку под 6,5% годовых до середины следующего лета. Вместе с этим в Минстрое призвали не связывать программу и повышение цен на новостройки.
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Ипотека

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале кабмина. В нём указано, что льготные условия на покупку квартир в новых домах действуют до 1 июля 2021 года.

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. В остальных регионах лимит установлен на 6 млн. Первоначальный взнос не должен быть меньше 15%.

Власти рассчитывают, что продление программы позволит выдать около 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Причём 152 тыс. из них планируется выдать до конца 2020-го.

В то же время замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил об отсутствии связи между ростом цен на недвижимость и льготной ипотекой. Подорожание новостроек он объяснил увеличением себестоимости строительства и не увидел проблем с возможностью появления «ипотечного пузыря», передаёт ТАСС.

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#Новости#Общество#Ипотека#Ипотека с государственной поддержкой#Льготная ипотека
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