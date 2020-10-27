Льготную ипотеку в России продлили до июля 2021 года

В то же время замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил об отсутствии связи между ростом цен на недвижимость и льготной ипотекой. Подорожание новостроек он объяснил увеличением себестоимости строительства и не увидел проблем с возможностью появления «ипотечного пузыря», передаёт ТАСС.