Льготную ипотеку в России продлили до июля 2021 года

Posted 27 октября 2020,, 11:31
Published 27 октября 2020,, 11:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале кабмина. В нём указано, что льготные условия на покупку квартир в новых домах действуют до 1 июля 2021 года.
Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. В остальных регионах лимит установлен на 6 млн. Первоначальный взнос не должен быть меньше 15%.
Власти рассчитывают, что продление программы позволит выдать около 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Причём 152 тыс. из них планируется выдать до конца 2020-го.
В то же время замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил об отсутствии связи между ростом цен на недвижимость и льготной ипотекой. Подорожание новостроек он объяснил увеличением себестоимости строительства и не увидел проблем с возможностью появления «ипотечного пузыря», передаёт ТАСС.