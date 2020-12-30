Коррупционные итоги года в Белгородской области: кто, кому, за что и сколько

В 2019 году, к примеру, было немало громких уголовных дел, связанных с коррупционными скандалами. Например, за взятку арестовали главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова. Следствие установило, что с 2018 по 2019 год экс-глава получал взятки за выданное разрешение на строительство жилых многоэтажек, АЗС и придорожного сервисного комплекса. Также в 2019 году Попков взял деньги за освобождение принадлежащей его родственникам организации от оплаты строительства торгово-офисного центра. В итоге чиновника задержали при получении взятки в размере 6 млн рублей. Теперь за суммарные 24 млн рублей взяток, незаконное хранение оружия и боеприпасов правонарушителя судят по ч. 5, 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ.
Осенью 2019 года до суда дошло дело замглавы администрации Валуйского городского округа. Помимо взятки в 1,1 млн рублей, у бывшего заместителя обнаружили фирму на имя жены и иномарку за 2,7 млн рублей, которая была зарегистрирована на тёщу. Кроме того, выяснилось, что чиновник сделал ремонт в своём кабинете за 200 000 рублей. Но за работы он не платил, а взамен подписал строительной компании акты выполненных строительно-монтажных работ.
Также в минувшем году в области прогремел коррупционный скандал с Юрием Наумовым в главной роли. Это бывший замначальника управления земельных отношений администрации Белгорода, которого задержали за получение взятки в 600 000 рублей и за помощь в покупке земельного участка в рассрочку. Ему грозило до 12 лет тюрьмы.
Шесть лет колонии и штраф в 5,5 млн рублей за взяточничество получила бывшая замначальника отдела выездных проверок № 3 ИФНС России в Белгороде. Также за взятку в 1,3 млн рублей уволили с работы и арестовали старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности УМВД по региону. А местного бывшего начальника исправительной колонии и вовсе разыскивали за махинации с госконтрактами. Подробнее о всех коррупционных преступлениях 2019 года можно прочесть в полном материале на «Бел.Ру».
По статистике УМВД по региону, за минувший год в области на взятках попадались 183 раза. При этом чаще ловили тех, кто получал взятки, чем тех, кто пытался их дать: 23 против 2 соответственно.
2020 год запомнится белгородцам не только масштабным ремонтом Щорса, но и несколькими коррупционными делами.
Так, к примеру, за взятку осудили бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам ОАР Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни. Мужчина предлагал белгородцу скрыть факт его участия в нелегальной перевозке товаров для автомобилей за вознаграждение в 60 000 рублей. Последний согласился, так как не знал, что ему не грозит административная ответственность. В итоге попались оба: один — за мошенничество, а другой — за покушение на дачу взятки. Работника таможни, естественно, уволили, наложили штраф в 450 000 рублей и запретили в течение двух лет работать в таможенных и правоохранительных органах РФ. А мужчине же, перевозившему контрабанду, выписали штраф в 200 000 рублей.
Дело Юрия Наумова тянется ещё с октября 2018 года. Расследование преступления начальника управления земельных отношений администрации Белгорода (КИЗО) завершилось лишь весной нынешнего года приговором к тюремному заключению на семь лет в колонии строгого режима. Это притом, что обвинение требовало для правонарушителя восемь лет тюрьмы и 8 млн рублей штрафа. А вот посреднику Юрия — бизнесмену Александру Лазовому всё же придётся оплатить штраф. Но не в 8 и не 2 млн (как требовал прокурор), а 1,2 млн рублей.
За что же осудили экс-начальника? Его поймали на взятке 400 000 рублей, которою ему прямо в рабочем кабинете вручил бывший коллега Иван Ковалёв от имени Александра Лазового за покупку арендуемого участка в рассрочку на три года компанией «Прометей». Общая сумма, которую планировал получить Наумов, исчислялась 600 000 рублей. Виновного задержали сотрудники ФСБ, а позже даже предоставили видео с моментом задержания, хоть защита была против приобщения ролика к делу.
Интересно, что до признания своей вины осуждённый заявлял, что не знал о крупной сумме в конверте и думал, что там 50 000 рублей на покупку картриджей для принтера для КИЗО. По итогу же, помимо тюремного срока, Юрий Наумов получил ещё одно ограничение — в течение трёх лет после выхода на свободу он не имеет права работать в государственных и муниципальных органах власти в роли руководителя.
В ноябре в области прогремела новость об аресте Фуглаевых — депутата горсовета Белгорода и, по совместительству, председателя межрегионального профсоюза «Правда» Сергея Фуглаева и гендиректора управляющей компании ТГ «Добрыня» Анатолия Фуглаева. Братьев обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
10 ноября их задержали в Белгороде следователи центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ. Сообщалось, что Фуглавы похитили бюджетные деньги при возмещении НДС. Но в разных источниках речь идёт о разных суммах. Так, «Коммерсантъ» сообщает о 100 млн рублей, а белгородский телеграм-канал «Белгород № 1» — об 1 млрд рублей, также есть информация о сумме в 116 млн рублей. В деле бизнесменов речь идёт о событиях 2013 года.
Мужчин переправили самолётом под конвоем в Москву. Однако такое быстрое задержание сторона защиты назвала «максимальным давлением», так как, по сообщению адвокатов, Анатолий Фуглаев уже приходил на допросы и готов был являться на них и впредь. Также изначально сообщалось, что белгородцы свою вину не признали. Мол, в материалах дела есть компании, к которым они не имеют отношения и подозрения бизнесменов вызвали показания свидетеля, личность которого не раскрывают. Несмотря ни на что, Басманный суд вынес решение заключить братьев под стражу до 26 декабря, а позже заключение под стражей продлили до 26 марта 2021 года.
Было это умышленно или Фуглаевы попросту плохо разобрались в сложной системе налогообложения на ликёроводочном рынке — будет разбираться суд.
На взятках попался экс-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского горокруга. В суд передали дело о получении средств от двух индивидуальных предпринимателей, главы крестьянско-фермерского хозяйства, представителя коммерческого общества и двух граждан. Список немаленький, как и суммы взяток, которые, предположительно, брал мужчина за выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Бывший начальник создал официальные документы и поставил поддельные подписи уже тогда, когда не являлся чиновником. Для этого мужчина вошёл в систему документооборота через компьютер и электронную подпись другого человека из управления архитектуры и градостроительства. В связи с этим его обвинили не только во взяточничестве, но и в подлоге, в неправомерном доступе к охраняемой законом информации для корыстных целей и в подделке официального документа.
Следствие по этому делу уже завершилось и все материалы переданы в суд.
Очередной чиновник, попавшийся на коррупции в области — Владимир Капустин. Мужчина занимал должность начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ в Валуйском городском округе.
Валуйский районный суд приговорил его к трём годам тюрьмы по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ и запретил занимать должности в структуре власти. А всё потому, что бывший начальник пытался заработать 3,4 млн рублей через вымогательства. Капустин хотел нажиться на предпринимателях, которые участвовали в освоении средств, выделенных в рамках федеральных и областных целевых программ в сфере строительства. Теперь же экс-чиновник будет отбывать наказание за четыре преступных эпизода.
Уже в конце декабря стало известно о преступлении в ходе превышения должностных полномочий, совершённом также жителем Валуек. Там мужчина чуть не сел в тюрьму за коррупцию. Он получил взятку, будучи должностным лицом, но свободы не лишился, а отделался штрафом в 1,7 млн рублей. Также его лишили должности и права работать в органах в течение трёх лет.
Однако правонарушитель штраф вовремя не оплатил. К нему пришли приставы и напомнили, что это может обернуться для него реальным сроком. Только после этого валуйчанин пополнил казну.
В декабре следком по региону опубликовал информацию о новом случае пресечения коррупции. Будучи участковом уполномоченном полиции УМВД России по Старому Осколу, мужчина получил взятку, но также избежал тюремного наказания. Всё потому, что взятка расценивалась как мелкая.
За 8000 рублей экс-участковый покрывал незаконную игровую деятельность на своём участке. Он не изымал игровой терминал, на котором через интернет организовывали азартны игры. Незаконные деньги он получал на банковскую карту жены.
Сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области выявили мошенничество, а суд постановил оплатить штраф 50 000 рублей.
На «Бел.Ру» уже писала о создании реестра мелких коррупционеров, в котором оказываются уволенные чиновники, утратившие доверие. Этот список появился в 2018 году и ежегодно пополняется людьми, которые нарушили закон и не смогут занимать чиновничьи должности следующие пять лет. Однако со временем он будет редеть, так как по прошествии пяти лет людей оттуда будут удалять.
В 2020 году в «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия» из Белгородской области попали два человека: Павел Мандрыкин, работавший начальником отдела в ОМВД по Алексеевскому горокругу, и Алексей Садовой, занимавший должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов службы организации таможенного контроля.
В минувшем году в списке оказались также два белгородца: специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД Светлана Бессарабова и старший оперуполномоченный отдела по борьбе с правонарушениями в сфере ТЭК, недропользования, транспорта, строительства, машиностроения и металлургии Сергей Мартышов.
В целом коррупционные преступления 2020 года нанесли казне ущерб в 90 млн рублей. Об этом в начале декабря сообщили в региональном управлении МВД. 62% этой суммы успели возместить, остальное всё ещё находится в режиме ожидания. Это ущерб, нанесённый официально раскрытыми преступлениями. А сколько их осталось «в тени»?
К взяточничеству причастны 48 белгородцев. 127 преступлений правоохранителям удалось пресечь и завести 251 уголовное дело с начала нынешнего года. При этом 117 правонарушений совершили организованные группы и преступные сообщества.
Если сравнивать показатели 2020 года с предыдущим годом, то число преступников в сфере коррупции возросло почти в два раза — 48 к 25. Чиновники стали чаще попадаться на незаконных действиях. Что послужило причиной — можно лишь гадать. Возможно, год был особенно тяжёлым в финансовом плане, и пандемия настолько ударила по кошельку белгородцев при должностях. Может быть, у чиновников возросли «аппетиты», а, может, правоохранители стали работать лучше, эффективнее или попасть на госдолжность нечестным людям, использующим чин для наживы, стало проще. Кто знает? Но цифры говорят сами за себя.