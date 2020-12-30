Коррупционные итоги года в Белгородской области: кто, кому, за что и сколько

Мужчин переправили самолётом под конвоем в Москву. Однако такое быстрое задержание сторона защиты назвала «максимальным давлением», так как, по сообщению адвокатов, Анатолий Фуглаев уже приходил на допросы и готов был являться на них и впредь. Также изначально сообщалось, что белгородцы свою вину не признали. Мол, в материалах дела есть компании, к которым они не имеют отношения и подозрения бизнесменов вызвали показания свидетеля, личность которого не раскрывают. Несмотря ни на что, Басманный суд вынес решение заключить братьев под стражу до 26 декабря, а позже заключение под стражей продлили до 26 марта 2021 года.