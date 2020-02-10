bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 07:09

Published 10 февраля 2020, 07:09

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Экс-таможенник заплатит почти полмиллиона рублей за вымогательство взятки

Экс-таможенник заплатит почти полмиллиона рублей за вымогательство взятки

10 февраля 2020, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Мужчина обманом выманил у белгородца крупную взятку.

В 2018 году бывший старший уполномоченный по особо важным делам ОАР Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни занимался делом мужчины, которого пограничники задержали с нелегальным товаром. Автомобильные запчасти, бамперы, 13 мешков с парашютами, два плота и один электромотор он перемещал через границу по просьбе жителя Краснояружского района.

Таможенник предложил белгородцу за 60 тыс. рублей скрыть факт его участия в контрабанде, хотя последнему административная ответственность и не грозила. Поскольку местный житель об этом не знал, то согласился на взятку. В итоге оба стали фигурантами уголовных дел: экс-таможеннику вменили мошенничество, мужчине – покушение на дачу взятки.

Грайворонский районный суд Белгородской области лишил бывшего старшего уполномоченного возможности занимать должности в таможенных и правоохранительных органах РФ в течение двух лет и наказал штрафом в размере 450 тыс. рублей. Жителю области придётся выплатить 200 тыс. рублей штрафа. Как уточнили в Белгородской транспортной прокуратуре, приговор в законную силу ещё не вступил.

Материалы по теме
В Белгороде экс-сотрудницу налоговой посадили на шесть лет за взяткуСотрудницу отдела по вопросам миграции Белгородского района уволили за взяткиБывшая сотрудница налоговой отправится в тюрьму на шесть лет за взятку
#Новости#Происшествия#Таможня#Штраф#Взятка#Грайворон#Вымогательство#Краснояружский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика