Экс-таможенник заплатит почти полмиллиона рублей за вымогательство взятки

Таможенник предложил белгородцу за 60 тыс. рублей скрыть факт его участия в контрабанде, хотя последнему административная ответственность и не грозила. Поскольку местный житель об этом не знал, то согласился на взятку. В итоге оба стали фигурантами уголовных дел: экс-таможеннику вменили мошенничество, мужчине – покушение на дачу взятки.