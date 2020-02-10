Экс-таможенник заплатит почти полмиллиона рублей за вымогательство взятки

Posted 10 февраля 2020, 07:09
Published 10 февраля 2020, 07:09
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
В 2018 году бывший старший уполномоченный по особо важным делам ОАР Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни занимался делом мужчины, которого пограничники задержали с нелегальным товаром. Автомобильные запчасти, бамперы, 13 мешков с парашютами, два плота и один электромотор он перемещал через границу по просьбе жителя Краснояружского района.
Таможенник предложил белгородцу за 60 тыс. рублей скрыть факт его участия в контрабанде, хотя последнему административная ответственность и не грозила. Поскольку местный житель об этом не знал, то согласился на взятку. В итоге оба стали фигурантами уголовных дел: экс-таможеннику вменили мошенничество, мужчине – покушение на дачу взятки.
Грайворонский районный суд Белгородской области лишил бывшего старшего уполномоченного возможности занимать должности в таможенных и правоохранительных органах РФ в течение двух лет и наказал штрафом в размере 450 тыс. рублей. Жителю области придётся выплатить 200 тыс. рублей штрафа. Как уточнили в Белгородской транспортной прокуратуре, приговор в законную силу ещё не вступил.