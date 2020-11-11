Следствие просит взять братьев Фуглаевых под стражу до 26 декабря

Сергею и Анатолию Фуглаевым предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы. Следствие просит суд заключить братьев под стражу до 26 декабря.
Фуглаевых задержали 10 ноября в Белгороде, в тот же день их отправили в Москву под конвоем. Операцию, по предварительным данным, проводили столичные силовые структуры.
В СМИ ранее сообщали, что братьев задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. При этом суммы назвались разные: по данным телеграм-канала «Белгород № 1», речь может идти об 1 млрд рублей.
Сергей Фуглаев — председатель Межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда», президент БРОО «Федерация спорта слепых, спорта глухих, спорта лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями», депутат горсовета Белгорода по избирательному округу № 15.
Анатолий Фуглаев — генеральный директор УК «Добрыня», совладелец компании «Приосколье».