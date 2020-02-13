На получении взятки в Белгороде в 2019 году поймали 23 человека

Posted 13 февраля 2020, 10:32
Published 13 февраля 2020, 10:32
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
УМВД поделилось статистикой преступности за 2019 год в Белгороде. За этот период зарегистрировали 418 преступлений экономической направленности, 365 из них относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. При этом в целом их число увеличилось на 11,8 %.
Известны 57 человек, которые причастны к экономическим преступлениям. В отношении 40 уголовные дела направлены в суд. Чаще всего преступления совершались на потребительском рынке – 125, в сфере транспорта – 121 и финансово-кредитной – 93.
За год установлено 183 коррупционных преступления. При этом 23 раза полицейские ловили получателей взятки, а два раза – взяткодателей. В итоге 27 дел направлено в суд.
В 2019-м по преступлениям экономической направленности причинён ущерб на сумму свыше 302 млн рублей, возмещено более 158 млн.
Напомним, что в минувшем году в Белгороде прогремели несколько коррупционных скандалов. Так, в декабре шесть лет колонии общего режима и 5,5 млн рублей штрафа получила бывшая замначальника отдела выездных проверок № 3 ИФНС в Белгороде.
Кроме этого, продолжаются заседания по делу бывшего сотрудника комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Юрия Наумова.