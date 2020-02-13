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Posted 13 февраля 2020, 06:40

Published 13 февраля 2020, 06:40

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Белгородец ответит в суде за помощь полицейскому в получении взятки

Белгородец ответит в суде за помощь полицейскому в получении взятки

13 февраля 2020, 06:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

В посредничестве во взяточничестве обвиняют 42-летнего белгородца. По версии следствия, он в сентябре прошлого года стал одним из участников коррупционного преступления – речь шла о взятке в 1,3 млн рублей. Именно столько запросил уже уволенный со службы полицейский у руководителей компании, напомнили в следственном управлении СКР по Белгородской области.

Деньги экс-сотрудник правоохранительных органов требовал от предпринимателей за непроведение проверки. Сейчас его обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Материалы по делу в отношении посредника с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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