Белгородец ответит в суде за помощь полицейскому в получении взятки

В посредничестве во взяточничестве обвиняют 42-летнего белгородца. По версии следствия, он в сентябре прошлого года стал одним из участников коррупционного преступления – речь шла о взятке в 1,3 млн рублей. Именно столько запросил уже уволенный со службы полицейский у руководителей компании, напомнили в следственном управлении СКР по Белгородской области.