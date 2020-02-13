Белгородец ответит в суде за помощь полицейскому в получении взятки

Posted 13 февраля 2020, 06:40
Published 13 февраля 2020, 06:40
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
В посредничестве во взяточничестве обвиняют 42-летнего белгородца. По версии следствия, он в сентябре прошлого года стал одним из участников коррупционного преступления – речь шла о взятке в 1,3 млн рублей. Именно столько запросил уже уволенный со службы полицейский у руководителей компании, напомнили в следственном управлении СКР по Белгородской области.
Деньги экс-сотрудник правоохранительных органов требовал от предпринимателей за непроведение проверки. Сейчас его обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Материалы по делу в отношении посредника с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.