Коронавирус в Белгородской области за сутки подтвердили у 178 человек

В Белгородской области COVID-19 за день подтвердили у 178 человек. В Белгороде прибавилось 65 заболевших, в Старооскольском горокруге — 24, в Алексеевском горокруге и Волоконовском районе — по 14, в Борисовском районе и Валуйском горокруге — по 10.
Нет новых пациентов с ковидом, согласно статистике регионального штаба, в Вейделевском, Ивнянском, Красненском, Ровеньском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — от одного до девяти заражённых за сутки.
Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 19 964 заболевших.
Выздоровели в общей сложности 16 183 пациента (+81 за день). В статистику летальных исходов попали 206 жертв (+5).
В стационарах лечатся 927 белгородцев, амбулаторно — 2648. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 108 пациентов.
На самоизоляции остаются 7318 человек.