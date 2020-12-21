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Коронавирус в Белгородской области за сутки подтвердили у 178 человек

21 декабря 2020, 07:44
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выписали в то же время 81 пациента, скончались пятеро. Общее число заражённых увеличилось до 19 964.

В Белгородской области COVID-19 за день подтвердили у 178 человек. В Белгороде прибавилось 65 заболевших, в Старооскольском горокруге — 24, в Алексеевском горокруге и Волоконовском районе — по 14, в Борисовском районе и Валуйском горокруге — по 10.

Нет новых пациентов с ковидом, согласно статистике регионального штаба, в Вейделевском, Ивнянском, Красненском, Ровеньском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — от одного до девяти заражённых за сутки.

Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 19 964 заболевших.

Выздоровели в общей сложности 16 183 пациента (+81 за день). В статистику летальных исходов попали 206 жертв (+5).

В стационарах лечатся 927 белгородцев, амбулаторно — 2648. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 108 пациентов.

На самоизоляции остаются 7318 человек.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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