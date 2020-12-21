Коронавирус в Белгородской области за сутки подтвердили у 178 человек

В Белгородской области COVID-19 за день подтвердили у 178 человек. В Белгороде прибавилось 65 заболевших, в Старооскольском горокруге — 24, в Алексеевском горокруге и Волоконовском районе — по 14, в Борисовском районе и Валуйском горокруге — по 10.