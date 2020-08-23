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12-летний велосипедист попал под машину во дворе дома

23 августа 2020, 11:42
Фото: Бел.Ру
ДТП произошло вечером 22 августа в Белгороде. Всего за прошедшие сутки в регионе произошло семь аварий, в которых восемь человек получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 18:55 на улице Королёва в Белгороде 45-летняя женщина за рулём BMW-530 во дворе у дома № 5 сбила 12-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал траекторию движения автомобиля. Ребёнок получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливают.

В это же время в Чернянском районе на трассе Короча-Чернянка-Красное 37-летний мужчина на Škoda Octavia не справился с управлением, выехал в левый кювет и опрокинулся. Травмы получила 31-летняя пассажирка.

Целых три аварии с пострадавшими произошли вчера в Губкинском городском округе. В них пострадали две женщины и один мужчина.

В Шебекинском горокруге водитель и пассажир получили травмы после въезда ВАЗ-211540 в дерево. А в Прохоровском районе днём в кювет вылетел мужчина на Mitsubishi Lancer.

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