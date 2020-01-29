В депздраве опровергли информацию о закрытии больницы в Белгородской области

Posted 29 января 2020, 09:34
Published 29 января 2020, 09:34
Modified 20 августа 2024, 02:34
Updated 20 августа 2024, 02:34
В региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты населения эту информацию не подтвердили. В ведомстве подчеркнули, что закрывать больницы ни в одном из районов Белгородской области не планируют.
Жители Ивнянского района получают медпомощь в ЦРБ, девяти офисах семейного врача и восьми фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). На базе поликлиники есть 45 коек дневного стационара.
Стационарную помощь травматолога, хирурга и невролога ивнянцы могут получить в ЦРБ Яковлевского горокруга, акушера-гинеколога – в больнице Ракитянского района. Кроме этого, медики примут пациентов в областной больнице Святителя Иоасафа и детской областной клинической больнице. Госпитализировать ивнянцев будут силами региональной Станции скорой медицинской помощи.
В условиях круглосуточного стационара продолжат работать терапевты и гинекологи, быстро оказать помощь обещают и в случае инфекционных болезней.
В 2018 году в поликлинике Ивнянской ЦРБ сделали капремонт под размещение офисов семейного врача. В 2019-м работы провели в поликлиническом отделении под размещение межрайонного паллиативного отделения.
Ранее белгородцы жаловались на закрытие круглосуточного хирургического отделения в районной больнице в Новом Осколе и на переставший работать роддом в Чернянской ЦРБ. Жителям посёлка Уразово в Валуйском горокруге удалось отстоять станцию скорой помощи.
Из-за небольшой численности населения возникал вопрос и о закрытии терапевтического и паллиативного отделений круглосуточного стационара в Красненской ЦРБ, однако они продолжили работать в штатном режиме.