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Posted 29 января 2020, 09:34

Published 29 января 2020, 09:34

Modified 20 августа 2024, 02:34

Updated 20 августа 2024, 02:34

В депздраве опровергли информацию о закрытии больницы в Белгородской области

В депздраве опровергли информацию о закрытии больницы в Белгородской области

29 января 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Слухи по поводу завершения работы и увольнения сотрудников касались ЦРБ в Ивнянском районе.

В региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты населения эту информацию не подтвердили. В ведомстве подчеркнули, что закрывать больницы ни в одном из районов Белгородской области не планируют.

Жители Ивнянского района получают медпомощь в ЦРБ, девяти офисах семейного врача и восьми фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). На базе поликлиники есть 45 коек дневного стационара.

Стационарную помощь травматолога, хирурга и невролога ивнянцы могут получить в ЦРБ Яковлевского горокруга, акушера-гинеколога – в больнице Ракитянского района. Кроме этого, медики примут пациентов в областной больнице Святителя Иоасафа и детской областной клинической больнице. Госпитализировать ивнянцев будут силами региональной Станции скорой медицинской помощи.

В условиях круглосуточного стационара продолжат работать терапевты и гинекологи, быстро оказать помощь обещают и в случае инфекционных болезней.

В 2018 году в поликлинике Ивнянской ЦРБ сделали капремонт под размещение офисов семейного врача. В 2019-м работы провели в поликлиническом отделении под размещение межрайонного паллиативного отделения.

Ранее белгородцы жаловались на закрытие круглосуточного хирургического отделения в районной больнице в Новом Осколе и на переставший работать роддом в Чернянской ЦРБ. Жителям посёлка Уразово в Валуйском горокруге удалось отстоять станцию скорой помощи.

Из-за небольшой численности населения возникал вопрос и о закрытии терапевтического и паллиативного отделений круглосуточного стационара в Красненской ЦРБ, однако они продолжили работать в штатном режиме.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Больница#Ивнянский район#Увольнение#Департамент здравоохранения
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