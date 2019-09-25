В Белгородской области спасли терапевтическое и паллиативное отделения больницы

Posted 25 сентября 2019, 15:12
Published 25 сентября 2019, 15:12
Modified 1 декабря 2024, 07:47
Updated 1 декабря 2024, 07:47
По мнению главного врача Красненской ЦРБ Надежды Овчинниковой, вопрос о возможном закрытии отделений круглосуточного стационара возник из-за малочисленности района. На сегодняшний день ЦРБ обслуживает 11 784 человека, из которых 2 043 детей и 9 741 взрослый.
- Численность населения, к сожалению, снижается, количество умерших превосходит количество рождённых людей. И потому количество коек круглосуточного стационара не соответствовало численности проживающих в районе.
Надежда Овчинникова, главный врач ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница»
Чтобы не оставить жителей района без медицинской помощи, администрация Красненской центральной районной больницы совместно с главой района дважды обращались в департамент здравоохранения региона. По итогам встреч была составлена «дорожная карта» для того, чтобы провести реорганизацию структурных подразделений ЦРБ и сохранить коечный фонд.
- В результате встречи было принято положительное решение о сохранении терапевтического и паллиативного отделений в структуре круглосуточного стационара ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница». Количество коек уменьшено, но полностью их из круглосуточного стационара не убрали. Надежда Овчинникова, главный врач ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница»
На сегодняшний день в районной больнице работает 32 доктора. По словам Надежды Овчинниковой, в рамках проведённой реорганизации штат врачей сокращать не будут.
- Некоторые узкие специалисты у нас отсутствуют, такие как врач общей практики, эндокринолог и окулист, но помощь населению оказывают внешние совместители, с которыми у нас заключены договоры, чтобы наши пациенты не остались без медицинской помощи.
Надежда Овчинникова, главный врач ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница»
Кроме реорганизации структурных подразделений, чтобы избежать возможного закрытия отделений круглосуточного стационара, администрация районной больницы приняла решение закрыть один из корпусов ЦРБ, что никак не повлияет на работу больницы в целом.