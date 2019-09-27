Тема дня. Наличные деньги — главное зло для общественного транспорта Белгорода

Технология перспективная — ты не стоишь в очереди в многофункциональном центре, чтобы получить заветные 20 талонов на льготный проезд, а просто регистрируешь свою банковскую карту в системе и деньги при оплате списываются с неё автоматом по льготной ставке. Если превысили лимит, платить придётся по 20 рублей. А если не использовали все талоны — остаток перенесётся на следующий месяц, потеряются «излишки» только в конце года.