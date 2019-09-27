Тема дня. Наличные деньги — главное зло для общественного транспорта Белгорода

В пятницу история с внедрением безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Белгорода продолжилась. В МФЦ собрали журналистов и льготников, чтобы рассказать, как удобно будет использовать банковскую карту в качестве электронного единого социального билета.
Технология перспективная — ты не стоишь в очереди в многофункциональном центре, чтобы получить заветные 20 талонов на льготный проезд, а просто регистрируешь свою банковскую карту в системе и деньги при оплате списываются с неё автоматом по льготной ставке. Если превысили лимит, платить придётся по 20 рублей. А если не использовали все талоны — остаток перенесётся на следующий месяц, потеряются «излишки» только в конце года.
Руководитель городского управления соцзащиты Наталья Тимофеева признаётся, что люди пока реагируют на новшество по-разному — кто-то ожидает мошенничества с картами.
Льготники не первые участники в белгородской «битве за безнал». В начале нового учебного года родителям школьников рекомендовали завести банковские карты на детей, в первую очередь, для оплаты проезда, который за наличные будет дороже.
Безналичную оплату отследить проще — никто не спорит, как и с тем, что картой пользоваться удобнее (тем, кто умеет, а это пока далеко не всё население региона). Заместитель губернатора Евгений Глаголев вчера ответил нашей журналистке в соцсети, что дифференциация тарифа будет точно. «Это необходимость. Наличные деньги нельзя учесть, и с них не платят налоги», — отметил начальник департамента строительства и транспорта.
Налоги платят со всех денег — фраза странная, но понятно, что чиновник имел в виду. Но не все наличные деньги до момента оплаты налогов доходят. Сегодня мы попросили Глаголева ответить на пару вопросов для прояснения ситуации, сообщение он прочёл, но не ответил.
В завершение посмотрите наше первоапрельское видео о том, как безналичная оплата всё больше проникает во все сферы нашей жизни.