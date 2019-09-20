Обязанность или акт доброй воли: оформление банковских карт для белгородских детей

Posted 20 сентября 2019, 14:35
Published 20 сентября 2019, 14:35
Modified 1 декабря 2024, 08:50
Updated 1 декабря 2024, 08:50
Кто выиграет от такой цифровизации и как отобразится отказ родителей от карт на учебном процессе детей – разбирались журналисты ИА «Бел.Ру».
На навязывание банковских карт в школах Белгорода родители стали активно жаловаться в социальных сетях. По одной версии, банковские карты необходимы для экономной оплаты проезда школьников, так как с 1 января в Белгороде планируют повысить стоимость проезда при оплате наличными . По другой версии, учителя настаивают на том, что в случае экскурсии или любого другого группового выезда школьников оплачивать проезд картами будет гораздо удобнее.
У нас в четверг было родительское собрание. Учительница говорит: «Нужно до 1 октября оформить на детей карты, чтобы они могли расплачиваться ими в транспорте». А как мы можем оформить карту на ребёнка, если он ещё несовершеннолетний? Говорят, либо привязывайте к своей карте, либо выпускайте отдельно. По словам одного из пап, он специально узнавал в банке, стоимость такой карты – 600 рублей в год, в последующие – около 400. В других городах, например, в Курске, Воронеже, существуют бесплатные транспортные карты. Ты её выпустил, положил ребёнку на проезд, и он ею пользуется. Мария, мама второклассницы из Белгорода
Многие родители жаловались на добровольно-принудительный порядок оформления карт – нравится или нет, а их необходимо оформить всем.
- Если нам понадобится, мы решим этот вопрос, почему мы должны делать это сейчас? Никто это делать не собирается. Учительница говорит: «Это удобно, вдруг мы с детьми поедем на экскурсию, у всех будут карты, это удобнее, чем наличные деньги». Почему это идёт в обязательном порядке? Если, например, мой ребёнок не ездит один в общественном транспорте? Зачем я буду открывать эту карту, платить за неё деньги? А если ребёнок её потеряет?
Мария, мама второклассницы из Белгорода
Множество вопросов возникает и у родителей первоклассников, чьи дети не так давно выпустились из детских садов и практически не обладают необходимыми навыками для пользования картой.
- Пока не принуждают, но через классного руководителя рассказывают о возможностях: что по карте можно будет совершать покупки в буфете, ездить со скидкой в автобусе, так как с ноября проезд подорожает до 25 рублей, а по карте будет 20 рублей.
Диана, мама ребёнка-школьника
В региональном департаменте образования нам сообщили, что их ведомство не является координатором либо исполнителем по внедрению практики пользования детей банковскими картами, и предложили обратиться с аналогичными вопросами в органы местного самоуправления.
То есть ведомство, которое контролирует работу образовательных учреждений, не в курсе, что педагоги рекомендуют родителям приобрести банковские карты для своих детей. Там же отметили, что наличие или отсутствие банковских карт у детей не может влиять на получение образовательных услуг в школах. Получается, что если у ребёнка не будет банковской карты, это никак не повлияет на его успеваемость или уровень получения знаний в школе.
Как утверждают местные органы власти, родители белгородских школьников могут не заводить банковские карты для своих детей. По словам заместителя мэра Белгорода по социальной политике и образованию Андрея Мухартова, родители должны сами определиться, нужна ли банковская карта их ребёнку или нет.
Мы понимаем, что наши дети через месяц − другой столкнутся с тем, что они должны будут оплатить проезд безналично. Для того чтобы упорядочить эту работу, руководителям образовательных учреждений было рекомендовано предложить родителям выпустить для своих детей пластиковые карты. Потому что подавляющее большинство детей в возрасте до 14 лет этих карт не имеют. Других рекомендаций не было. Андрей Мухартов, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
Кроме этого, по его словам, банковские карты могут быть полезны для школьников при оплате проезда, в случае его подорожания, и для приобретения покупок.
- Эти карты бесплатны в подавляющем большинстве, привязываются к картам родителей. Сегодня весь мир оплачивает картами. Дети этими картами могут оплатить какие-то поездки, какие-то покупки, которые необходимы. Это были только рекомендации, и каждый родитель вправе определить: нужна его ребёнку пластиковая карта или не нужна.
Андрей Мухартов, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
В одних школах приобрести детям банковские карты рекомендуют, в других – настаивают и устанавливают сроки: до 1 или 15 октября. Кроме того, обслуживание карт, как выяснили родители, не такое уж и бесплатное. Также родители обеспокоены тем, что в случае, если у ребёнка будет своя карта, они потеряют контроль над его финансами.
- Да, я привяжу его карту к своей, но что ему мешает, например, пойти у кого-то взять деньги и положить их на свою карту? Или если он начнёт зарабатывать в школе, выполняя кому-то домашние задания? С кого потом спрашивать будут?
Анастасия, мама школьника
По словам заведующей сектором платёжных систем и расчётов Отделения Белгород Банка России Ольги Авершиной, оформить карту на ребёнка можно уже с шести лет. Это будет дополнительная карта, которую родители выпускают к своему банковскому счёту. А вот открыть собственный счёт в банке и завести личную карту можно только с 14 лет, после получения паспорта.
- Важно помнить, что в разных банках действуют свои требования к минимальному возрасту ребёнка. Некоторые выдают детские карты только с 7−10 лет или не оказывают такую услугу вовсе. В любом случае карта может быть только дебетовой. Кредитные детям не выдаются.
Ольга Авершина, заведующая сектором платёжных систем и расчётов Отделения Белгород Банка России
Если родители всё же хотят оформить своему ребёнку банковскую карту, для этого необходимо прийти в банк со своим паспортом, банковской картой и свидетельством о рождении ребёнка и написать заявление на выпуск дополнительной детской карты. Некоторые банки предлагают эту услугу онлайн. Также в отделении банка оформляется согласие на проведение операций по дополнительной карте. Без него банк может блокировать транзакции. Выпуск карты займёт до 14 дней. О её готовности банки, как правило, сообщают клиентам по телефону.
Для контроля над расходами ребёнка, по словам Ольги Авершиной, его траты можно отслеживать в онлайн-банке или в мобильном приложении, а также подключить на номер своего телефона СМС-уведомления об операциях.
- При оформлении карты и при её дальнейшем использовании родители могут сразу определить, сколько денег будет доступно ребёнку, какие операции он сможет совершать, задать лимит расходов в день. Можно, к примеру, запретить платежи в интернете или ограничить их определённой суммой. При каждой попытке ребёнка совершить онлайн-покупку родители будут получать СМС с кодом подтверждения операции. Также можно запретить снимать с карты наличные и осуществлять переводы.
Ольга Авершина, заведующая сектором платёжных систем и расчётов Отделения Белгород Банка России
А чтобы уберечь ребёнка от мошенников, специалисты рекомендуют прежде всего дать ему базовые знания на эту тему и рассказать об основных правилах защиты своей карты.
Они просты и понятны как взрослым, так и детям: не хранить ПИН-код вместе с картой, не сообщать никому секретные коды, которые приходят на телефон при покупках, не сообщать CVC/CVV-код с обратной стороны карты, не давать свою карту посторонним. Также важно рассказать ребёнку, как мошенники охотятся за чужими банковскими картами, в том числе в интернете, и как действовать в таких случаях. Ольга Авершина, заведующая сектором платёжных систем и расчётов Отделения Белгород Банка России