Обязанность или акт доброй воли: оформление банковских карт для белгородских детей

У нас в четверг было родительское собрание. Учительница говорит: «Нужно до 1 октября оформить на детей карты, чтобы они могли расплачиваться ими в транспорте». А как мы можем оформить карту на ребёнка, если он ещё несовершеннолетний? Говорят, либо привязывайте к своей карте, либо выпускайте отдельно. По словам одного из пап, он специально узнавал в банке, стоимость такой карты – 600 рублей в год, в последующие – около 400. В других городах, например, в Курске, Воронеже, существуют бесплатные транспортные карты. Ты её выпустил, положил ребёнку на проезд, и он ею пользуется. Мария, мама второклассницы из Белгорода