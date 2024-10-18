Безналичная оплата

ВТБ запускает первые сервисы ВТБ Pay в июне

ВТБ запускает собственное платежное приложение ВТБ Pay для безналичной оплаты. На первом этапе клиенты смогут оплачивать платежи с сайта и приложения Госуслуг, а до конца года пользователям будут доступны онлайн и офлайн-покупки с помощью смартфона.