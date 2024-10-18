bel.ru
ГлавноеВсе новости

Безналичная оплата

Выбрать дату
2024
Карта или наличка: какой способ оплаты победил в голосовании?
18 октября, 14:18
Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
25 сентября, 08:26
ВТБ запускает первые сервисы ВТБ Pay в июне
ВТБ запускает собственное платежное приложение ВТБ Pay для безналичной оплаты. На первом этапе клиенты смогут оплачивать платежи с сайта и приложения Госуслуг, а до конца года пользователям будут доступны онлайн и офлайн-покупки с помощью смартфона.
17 июня, 12:51
Расписание автобусов в Белгороде: что изменилось, как платить и построить маршрут
10 января, 13:57
2023
Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет
Благодаря удобным цифровым сервисам гарантирующего поставщика оплата электроэнергии и других коммунальных услуг наличными деньгами постепенно уходит в прошлое.
4 декабря 2023, 14:35
Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы
16 ноября 2023, 11:02
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
2 ноября 2023, 06:28
2020
Белгородская область обошла Курскую по доле безналичного торгового оборота
Другой сосед – Воронежская область – занимает второе место по этому показателю в России.
7 февраля 2020, 07:39
2019
Юридическим лицам вновь доступна безналичная оплата электроэнергии
23 мая 2019, 07:48
2018
Наличные безграничные: почему продавцам выгоднее, когда клиент расплачивается купюрой
Когда «умрут» наличные деньги и почему они предоставляют больше возможностей для обхода «кассы», выясняла редакция ИА «Бел.Ру».
3 ноября 2018, 06:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика