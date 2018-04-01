Белгородец Ваня Ломоносов подключился к проекту «Безналичный мир Белогорья»

Растёт число маршрутов, где можно расплатиться банковской картой, да и стоимость по безналу на пять рублей ниже. Безналично оплачивают питание в школах, секции, детские сады. Присоединяются рынки, частные медицинские центры, культурные учреждения, спортивные залы, магазины. Уже каждая четвёртая покупка оплачивается безналично.
Повысить эффективность экономических отношений в своём сегменте рынка решил и житель Белгорода Иван Ломоносов, который в сложной жизненной и экономической ситуации не опустил руки и нашёл выход, значительно уменьшив риск влияния на своё дело фальшивомонетчиков, мошенников и хулиганов.
Рассказывает о себе он неохотно. Зато подробно поведал, что даёт предпринимателю терминал безналичной оплаты.
Ну что рассказывать? 37 лет, родился в городе Архангельске. Ничего нет, дома нет, жилья нет. Вот стою, помогают люди добрые, счастья им и так далее. Стоял со всеми, смотрю – кто десять рублей, кто два, но что это? А то идёт, говорит: «Нету мелочи!». Ну я говорю: «А на карте-то есть?» – «На карте есть». Ну я этот терминал взял, стою теперь – вот на, мил человек, всё оплачивается сразу. Дела пошли в гору, вот купил себе мохеровый шарф.Иван Ломоносов
По словам Ивана, плата за обслуживание терминала себя окупает. Зато в маршрутке можно сэкономить и в других местах. На что потратит следующий заработок, Иван тоже не рассказал. Но он с гордостью может сказать о себе, как и многие белгородцы: «Я – безналичный человек!».
За обслуживание приходится отдавать, но, как говорят, кто не рискует, тот, так сказать, и вот так вот. Людям, видно, тяжело с собой деньги таскать, вот и ходят с картами. Было и такое, что мелочь отнимали, убегали, свои же, а теперь всё на карте есть, на счету, чин-чинарём. Картой и в автобусах расплачиваюсь – на место ведь надо выезжать куда-то, работаю, и дешевле – то 15 рублей, а то 10, спасибо нашим городским властям, что помогли. Куда заработок потрачу? Да было бы, а куда – оно всегда.Иван Ломоносов