Белгородец Ваня Ломоносов подключился к проекту «Безналичный мир Белогорья»

За обслуживание приходится отдавать, но, как говорят, кто не рискует, тот, так сказать, и вот так вот. Людям, видно, тяжело с собой деньги таскать, вот и ходят с картами. Было и такое, что мелочь отнимали, убегали, свои же, а теперь всё на карте есть, на счету, чин-чинарём. Картой и в автобусах расплачиваюсь – на место ведь надо выезжать куда-то, работаю, и дешевле – то 15 рублей, а то 10, спасибо нашим городским властям, что помогли. Куда заработок потрачу? Да было бы, а куда – оно всегда.Иван Ломоносов