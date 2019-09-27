Безналичный проезд в общественном транспорте добрался до льготников Белгорода

Необходимость изменений назрела давно, потому что бумажный носитель − это всё-таки прошлый век. Появилась необходимость прозрачности бюджетных средств. Поступали многочисленные жалобы от наших льготных категорий граждан, что им приходится в любую погоду приходить в пункт реализации билетов, стоять в очереди, всё это происходит ежемесячно. Не всегда пункты проходят для приёма посетителей. Всё это и привело к тому, что мы должны ввести альтернативу бумажным талонам, и сейчас это самый лучший вариант – банковская карта.Наталья Тимофеева, руководитель городского управления социальной защиты населения