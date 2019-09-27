Безналичный проезд в общественном транспорте добрался до льготников Белгорода

Об этом в ходе встречи с журналистами рассказала руководитель городского управления социальной защиты населения Наталья Тимофеева. По её словам, пользоваться приобретёнными ранее бумажными талонами льготная категория граждан сможет до конца 2019 года, а с начала нового года управление будет стараться перевести всех на использование электронного единого социального проездного билета (ЕСПБ).
Льготники реагируют по-разному. Но тут нужно проводить разъяснительную работу. Не все из них понимают − и ожидают какого-то мошенничества с банковскими картами, но мы с каждым проводим индивидуальную разъяснительную работу. Карта может быть специально приобретённая для этих целей, на ней могут находиться только денежные средства для расчёта с перевозчиками, поэтому возможность мошенничества с этими картами минимальная. Наталья Тимофеева, руководитель городского управления социальной защиты населения
Система перехода на ЕСПБ заработала с 1 сентября 2019 года. Соответствующие изменения в постановление подписал глава города Юрий Галдун. Теперь вместо единого проездного билета на бумажном носителе можно воспользоваться картой любого банка, которую необходимо зарегистрировать в системе.
Необходимость изменений назрела давно, потому что бумажный носитель − это всё-таки прошлый век. Появилась необходимость прозрачности бюджетных средств. Поступали многочисленные жалобы от наших льготных категорий граждан, что им приходится в любую погоду приходить в пункт реализации билетов, стоять в очереди, всё это происходит ежемесячно. Не всегда пункты проходят для приёма посетителей. Всё это и привело к тому, что мы должны ввести альтернативу бумажным талонам, и сейчас это самый лучший вариант – банковская карта.Наталья Тимофеева, руководитель городского управления социальной защиты населения
По словам Тимофеевой, льготникам карта выдаётся бесплатно, а количество поездок не изменилось – 20 в летний период и 18 в осенне-зимний. Стоимость электронных ЕСПБ также осталась прежней и составляет 185 рублей, а все неиспользованные поездки переносятся на следующие периоды в течение календарного года. Отличие только в том, что карта оформляется единожды и не требует ежемесячного посещения МФЦ.
Большая часть банков, которые представлены в городе Белгороде, выдаёт социальные карты, и они не требуют платы за обслуживание. Эту услугу также можно привязать к тем картам, которыми пользуются льготники ежедневно и на которые получают какие-то выплаты: социальные, пенсии, ЕДК. А можно специально завести карту для расчёта в транспорте. Наталья Тимофеева, руководитель городского управления социальной защиты населения
На сегодняшний день, по словам Тимофеевой, в Белгороде около 60 тысяч льготников, а в системе с 1 сентября 2019 года зарегистрировалось более 3 000 человек. То есть в среднем в день на использование банковской картой переходят 115 льготников.
Я отношусь к данной идее очень положительно – зашёл, карточкой рассчитался и вышел. Не надо ни деньги считать, очень удобно, мне нравится. Я завела специальную карту в банке, мне её выдали, очень хорошо расплачиваться, я очень довольна.Людмила Синюгина, белгородка
Позитивный настрой властей разделяют далеко не все белгородцы.
Как я привыкну к банковской? Я её потеряю − и всё, опять бегай вот это оформляй. Я и талоны теряю, но в следующем месяце запросто пошла и получила новые, а с картой сложнее.Лидия Конева, белгородка
Однако, как уверяет Тимофеева, все, кто уже ездит по картам, довольны, а с остальными управление будет проводить разъяснительную работу с поиском альтернативных путей. Под альтернативой подразумевается оформление транспортной карты, которая ничем не отличается от банковской. По словам Тимофеевой, это мера «только для успокоения души белгородцев».
Переход на оплату проезда в общественном транспорте банковской картой уже коснулся практически всех групп населения: школьников – родителям настоятельно рекомендуют завести карту для ребёнка в школе; льготников – намеренно проводят работы по переходу на карты; остального взрослого населения – стимулом для их перехода на безнал является планируемое подорожание проезда при наличной оплате.