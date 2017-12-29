Газовики Белгорода проводят кампанию по заключению договоров на ТО ВДГО

Это исключает самовольное и непрофессиональное обслуживание оборудования, что может привести к трагическим последствиям. Руководство компании обращает внимание граждан на то, что все сотрудники имеют служебные удостоверения. Если абонент сомневается в том, что перед ним представитель газовой службы, он может всегда обратиться по телефону 04 или 104 (если звонок с мобильного телефона) и уточнить, трудится ли такой специалист в АО «Газпром газораспределение Белгород».