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Газовики Белгорода проводят кампанию по заключению договоров на ТО ВДГО

29 декабря 2017, 15:38
3, 4, 5 и 8 января специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород» заключат с жителями Белгорода и Белгородского района договоры на техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

Работники компании посетят квартиры и дома белгородских потребителей. В этой связи всех абонентов просят обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию.

Как напомнили в АО «Газпром газораспределение Белгород», договор на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО/ВДГО) – залог безопасности потребителей. Техобслуживание газового оборудования граждан на договорной основе закреплено российским законодательством (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).

По закону абонент обязан «обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования». То есть решение правительства обязывает собственника ВДГО заключить договор техобслуживания со специализированной организацией, допущенной в установленном порядке к данному виду деятельности, имеющей обученный квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу.

Это исключает самовольное и непрофессиональное обслуживание оборудования, что может привести к трагическим последствиям. Руководство компании обращает внимание граждан на то, что все сотрудники имеют служебные удостоверения. Если абонент сомневается в том, что перед ним представитель газовой службы, он может всегда обратиться по телефону 04 или 104 (если звонок с мобильного телефона) и уточнить, трудится ли такой специалист в АО «Газпром газораспределение Белгород».

#Новости#Газпром#Город
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