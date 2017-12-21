Основные темы публикаций в газете «Наш Белгород» от 22 декабря

– Первая страница газеты посвящена приближающемуся Новому году: о том, как город готовится к празднику, и убранстве главной площади.
– В рубрике «Событие» – рассказ об участии белгородцев в итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.
– Тематическая полоса «Городская среда» знакомит с опытом работы ТОС города: имени М.С. Шумилова и «Жилая слобода», а также Совета территории № 17. Объединившись, эти люди преображают свои микрорайоны.
– Красочный цветной разворот «Нашего Белгорода» знакомит с новостями культуры и образования. Здесь рассказ об учителе лицея № 9 Ольге Гофман, которая признана лучшим педагогом в сфере внедрения здоровьесберегающих технологий, дне рождения белгородского органа и многое другое.
– «Наш Белгород» продолжает знакомить читателей с нашими знаменитыми земляками. На этот раз газета заново открывает бирманские и индийские страницы жизни писателя, музыканта, педагога Василия Ерошенко.
– Газета публикует в этом номере то, что заинтересует каждого белгородца – афишу праздничных мероприятий. Здесь читатели найдут расписание встреч с Дедом Морозом у главной ёлки города, список культурно-массовых и спортивных мероприятий.
– А ещё в нынешнем выпуске газеты – тематические полосы «Обратная связь», «Закон и порядок», «Всякая всячина», новости спорта, афиша выходного дня и много другой интересной и полезной информации.