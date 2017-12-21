Основные темы публикаций в газете «Наш Белгород» от 22 декабря

– Красочный цветной разворот «Нашего Белгорода» знакомит с новостями культуры и образования. Здесь рассказ об учителе лицея № 9 Ольге Гофман, которая признана лучшим педагогом в сфере внедрения здоровьесберегающих технологий, дне рождения белгородского органа и многое другое.