На Лебединском ГОКе выпущена 700-миллионная тонна железорудного концентрата

Утром 18 сентября в 8:50 была произведена 700-миллионная тонна железорудного концентрата с содержанием железа до 69,5 %.
Первая тонна этого продукта была получена на комбинате в ноябре 1972 года, когда был введён в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс обогатительной фабрики. Тогда мощность комплекса позволяла перерабатывать 7,5 млн тонн руды в год.
В наши дни эффективность обогатительной фабрики несравнимо выше. Об этом свидетельствует и тот факт, что на производство 100 миллионов тонн концентрата коллективу лебединских обогатителей потребовалось всего пять лет – 600-миллионная тонна концентрата была выпущена в 2012 году.
Благодаря тому, что компания «Металлоинвест» большое внимание уделяет модернизации и капитальным ремонтам производственного оборудования, сегодня Лебединский ГОК производит такой объём качественного концентрата, который не только удовлетворяет высокий спрос отечественных и зарубежных потребителей на этот вид продукции, но и сполна обеспечивает сырьём фабрику окомкования комбината.
«Для нас выпуск юбилейной тонны – знаковое событие, – прокомментировал Сергей Немыкин, начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. – Только представьте себе 100 пирамид Хеопса – в пересчёте на тонны, именно столько концентрата произвёл Лебединский ГОК за свою историю. А ведь наш концентрат – это не глина и песок египетских пирамид, – это важнейшая для металлургии страны продукция. Мы гордимся тем, что стабильно и планомерно производим этот качественный железорудный продукт».
Очередную трудовую веху фабрика посвящает грядущему 45-летию своего подразделения и разделяет успех со всем работниками комбината, называя его общим достижением всех подразделений Лебединского ГОКа.