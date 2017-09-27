Bel.ru
ГлавноеВсе новости

На Лебединском ГОКе выпущена 700-миллионная тонна железорудного концентрата

27 сентября 2017, 12:35
Очередной юбилейный рубеж преодолел коллектив обогатительной фабрики Лебединского ГОКа (предприятие входит в «Металлоинвест») в год 45-летия своего подразделения.

Утром 18 сентября в 8:50 была произведена 700-миллионная тонна железорудного концентрата с содержанием железа до 69,5 %.

Первая тонна этого продукта была получена на комбинате в ноябре 1972 года, когда был введён в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс обогатительной фабрики. Тогда мощность комплекса позволяла перерабатывать 7,5 млн тонн руды в год.

В наши дни эффективность обогатительной фабрики несравнимо выше. Об этом свидетельствует и тот факт, что на производство 100 миллионов тонн концентрата коллективу лебединских обогатителей потребовалось всего пять лет – 600-миллионная тонна концентрата была выпущена в 2012 году.

Благодаря тому, что компания «Металлоинвест» большое внимание уделяет модернизации и капитальным ремонтам производственного оборудования, сегодня Лебединский ГОК производит такой объём качественного концентрата, который не только удовлетворяет высокий спрос отечественных и зарубежных потребителей на этот вид продукции, но и сполна обеспечивает сырьём фабрику окомкования комбината.

«Для нас выпуск юбилейной тонны – знаковое событие, – прокомментировал Сергей Немыкин, начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. – Только представьте себе 100 пирамид Хеопса – в пересчёте на тонны, именно столько концентрата произвёл Лебединский ГОК за свою историю. А ведь наш концентрат – это не глина и песок египетских пирамид, – это важнейшая для металлургии страны продукция. Мы гордимся тем, что стабильно и планомерно производим этот качественный железорудный продукт».

Очередную трудовую веху фабрика посвящает грядущему 45-летию своего подразделения и разделяет успех со всем работниками комбината, называя его общим достижением всех подразделений Лебединского ГОКа.

#Новости#Лебединский ГОК#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18