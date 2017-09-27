На Лебединском ГОКе выпущена 700-миллионная тонна железорудного концентрата

«Для нас выпуск юбилейной тонны – знаковое событие, – прокомментировал Сергей Немыкин, начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. – Только представьте себе 100 пирамид Хеопса – в пересчёте на тонны, именно столько концентрата произвёл Лебединский ГОК за свою историю. А ведь наш концентрат – это не глина и песок египетских пирамид, – это важнейшая для металлургии страны продукция. Мы гордимся тем, что стабильно и планомерно производим этот качественный железорудный продукт».