В Белгородской области разработали геоинформационную систему предприятий АПК

Условными знаками на карте отмечены места фактического размещения организаций, по каждой из них предоставляется полная информация: реквизиты, адрес, вид деятельности, реализуемые проекты, контактные лица и телефоны. Также к информационной карточке предприятия можно прикрепить текстовые файлы, прайсы, изображения, видеофрагменты. При этом сами организации могут дополнительно размещать любую информацию, привлекательную для их клиентов, потенциальных партнёров и инвесторов.