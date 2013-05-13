В Белгородской области разработали геоинформационную систему предприятий АПК

Posted 13 мая 2013,, 12:33
Published 13 мая 2013,, 12:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Условными знаками на карте отмечены места фактического размещения организаций, по каждой из них предоставляется полная информация: реквизиты, адрес, вид деятельности, реализуемые проекты, контактные лица и телефоны. Также к информационной карточке предприятия можно прикрепить текстовые файлы, прайсы, изображения, видеофрагменты. При этом сами организации могут дополнительно размещать любую информацию, привлекательную для их клиентов, потенциальных партнёров и инвесторов.
Как сообщает инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Белгородской области, в качестве картографической основы геоинформационная система использует разнообразные бесплатные подложки: OpenStreetMap, космоснимки, топографию и рельеф местности с ресурса Космоснимки.ру, топографические карты с ресурса Google. Например, подключив в качестве подложки космоснимок, можно определить место расположения офиса предприятия и наиболее удобный маршрут следования к нему.
Геоинформационная система станет базой данных о сельскохозяйственной продукции различных производителей региона и поможет фермерским хозяйствам найти дополнительные каналы сбыта своих товаров.