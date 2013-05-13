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Posted 13 мая 2013,, 12:33

Published 13 мая 2013,, 12:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области разработали геоинформационную систему предприятий АПК

13 мая 2013, 12:33
Программный продукт представляет собой электронную карту Белгородской области с нанесённой на неё информацией о сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Условными знаками на карте отмечены места фактического размещения организаций, по каждой из них предоставляется полная информация: реквизиты, адрес, вид деятельности, реализуемые проекты, контактные лица и телефоны. Также к информационной карточке предприятия можно прикрепить текстовые файлы, прайсы, изображения, видеофрагменты. При этом сами организации могут дополнительно размещать любую информацию, привлекательную для их клиентов, потенциальных партнёров и инвесторов.

Как сообщает инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Белгородской области, в качестве картографической основы геоинформационная система использует разнообразные бесплатные подложки: OpenStreetMap, космоснимки, топографию и рельеф местности с ресурса Космоснимки.ру, топографические карты с ресурса Google. Например, подключив в качестве подложки космоснимок, можно определить место расположения офиса предприятия и наиболее удобный маршрут следования к нему.

Геоинформационная система станет базой данных о сельскохозяйственной продукции различных производителей региона и поможет фермерским хозяйствам найти дополнительные каналы сбыта своих товаров.

#Новости#Экономика#АПК#Мария#Агропромышленный комплекс#Геоинформационная система#Электронная карта
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