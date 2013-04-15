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Posted 15 апреля 2013,, 07:34

Published 15 апреля 2013,, 07:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Народный эксперт предложил выдавать белгородским новобрачным по бочонку мёда

15 апреля 2013, 07:34
Идею медового премирования новобрачных озвучил на сайте «Народная экспертиза» Николай Загуменный.

«Всем нам знакомо выражение «Медовый месяц». Многие народы мира приписывают себе авторство этого выражения. Русское понятие связано с традицией дарить молодожёнам бочонок с мёдом на несколько килограммов», - считает эксперт Н. Загуменный и предлагает возродить в Белгородской области эту старинную русскую традицию.

Кроме того, чтобы полностью оправдать название медового месяца, эксперт предлагает приглашать молодожёнов на медовый курорт, который бы лечил своих гостей мёдом и другими пчелопродуктами. Такую идею Николай Загуменный высказал в марте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Народная экспертиза
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