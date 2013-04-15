Народный эксперт предложил выдавать белгородским новобрачным по бочонку мёда

«Всем нам знакомо выражение «Медовый месяц». Многие народы мира приписывают себе авторство этого выражения. Русское понятие связано с традицией дарить молодожёнам бочонок с мёдом на несколько килограммов», - считает эксперт Н. Загуменный и предлагает возродить в Белгородской области эту старинную русскую традицию.