Народный эксперт предложил выдавать белгородским новобрачным по бочонку мёда

Posted 15 апреля 2013,, 07:34
Published 15 апреля 2013,, 07:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Всем нам знакомо выражение «Медовый месяц». Многие народы мира приписывают себе авторство этого выражения. Русское понятие связано с традицией дарить молодожёнам бочонок с мёдом на несколько килограммов», - считает эксперт Н. Загуменный и предлагает возродить в Белгородской области эту старинную русскую традицию.
Кроме того, чтобы полностью оправдать название медового месяца, эксперт предлагает приглашать молодожёнов на медовый курорт, который бы лечил своих гостей мёдом и другими пчелопродуктами. Такую идею Николай Загуменный высказал в марте.