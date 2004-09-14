В Белгородской области зарплата напрямую зависит от стараний самого человека

В одном из хозяйств Белгородской области новый подход к крестьянскому труду позволяет улучшить его продуктивность и повысить зарплату. Ольга Исаева показывает гостям новый дом. До этого они с мужем и дочкой ютились в старой времянке.

Ольга работает бухгалтером, а муж механизатор. Дом с мансардой они построили за два года, причeм на одну зарплату. В прошлом месяце вместе они заработали 17 тысяч. В этом - 24. Все продукты - из своего хозяйства. Если не тратиться на одежду, то можно скопить и на дом, и на машину.

В Белгородском хозяйстве к хорошей зарплате уже привыкли. Например, на молочной ферме каждая доярка сама арендует у хозяйства коров, сама их кормит и сама за ними ухаживает. То есть каждый человек заинтересован в результатах своего труда.

Доярки получают около 10 тысяч рублей в месяц, а их коровы ставят рекорды продуктивности. Надои молока в этом году самые высокие за всю историю хозяйства.

Такая схема, когда зарплата напрямую зависит от стараний самого человека, принята во всeм хозяйстве. Здесь выращивают ещe и семена сахарной свeклы. Это тоже приносит хороший доход. Около четверти всей прибыли хозяйства идeт на социальные нужды.