Терроборона

Кроме чиновников: в «Барс-Белгород» ушли водители коммунальной техники

Следом за заместителями губернатора и другими чиновниками в отряд «Барс-Белгород» вступили сотрудники БГБ и участники самообороны, сообщил мэр Валентин Демидов.