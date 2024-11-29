Белгородские тероборонщики по ошибке сбили российский БПЛА за 10 млн рублей?

Posted 29 ноября, 09:31
Published 29 ноября, 09:31
Modified 29 ноября, 14:07
Updated 29 ноября, 14:07
На ролике видно, как бойцы засекают дрон в селе Ясные Зори и открывают по нему огонь. После нескольких выстрелов беспилотник выбрасывает оранжевый парашют и спускается на землю.
После того, как появилась информация о том, что БПЛА на самом деле принадлежал российской стороне, свой пост журналистка удалила, но он уже успел к тому моменту распространиться в Сети.
Telegram-канал «Месть доброй воли» пошутил, что теперь территориальная самооборона «группировке „Север“ торчит один „разведывательный БПЛА самолетного типа“ стоимостью более 10 млн рублей». Позже этот же канал сообщил, что «горе-стрелкам» досталось от руководства и теперь их будут учить различать беспилотники.
Несмотря на удалённый пост, Ольга Курлаева признала, что беспилотник действительно принадлежал ВС РФ, но уточнила, что о передвижении никто не предупреждал, а устройство осталось целым.
«Двигался объект в сторону населённого пункта. По цели работали и пограничники (они присутствовали и тоже не поняли виражей), и мужики с теробороны. А что им надо было [делать], стоять и смотреть?» — написала она в «пояснительной бригаде» к возмущениям в «Мести доброй воли».
Военных, правда, такая позиция Курлаевой не устроила, журналистку назвали «не ощутившей последствий стороной».
Напомним, что сбивать беспилотники входит и в обязанности отряда «Барс-Белгород». Тем не менее, на момент, когда отряд «Барс-Брянск» уже уничтожил как минимум три объекта, белгородские «барсы» даже не приступили к этому. Губернатор ответил, почему.