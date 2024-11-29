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Posted 29 ноября, 09:31

Published 29 ноября, 09:31

Modified 29 ноября, 14:07

Updated 29 ноября, 14:07

Момент сбития БПЛА

Белгородские тероборонщики по ошибке сбили российский БПЛА за 10 млн рублей?

29 ноября 2024, 09:31
Фото: кадр из видео Telegram-канала «Невоенкор Кулаева». Момент сбития БПЛА

В Белгородской области бойцы территориальной самообороны сбили российский БПЛА

Сюжет
Беспилотник
Недавно специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева в своём Telegram-канале опубликовала видео с работой белгородских бойцов территориальной самообороны. На кадрах мужчины сбивают из оружия беспилотник. Вот только он оказался не украинским, а российским. Как так вышло?

На ролике видно, как бойцы засекают дрон в селе Ясные Зори и открывают по нему огонь. После нескольких выстрелов беспилотник выбрасывает оранжевый парашют и спускается на землю.

После того, как появилась информация о том, что БПЛА на самом деле принадлежал российской стороне, свой пост журналистка удалила, но он уже успел к тому моменту распространиться в Сети.

Видео: Telegram-канал «Невоенкор Кулаева». Момент сбития БПЛА

Telegram-канал «Месть доброй воли» пошутил, что теперь территориальная самооборона «группировке „Север“ торчит один „разведывательный БПЛА самолетного типа“ стоимостью более 10 млн рублей». Позже этот же канал сообщил, что «горе-стрелкам» досталось от руководства и теперь их будут учить различать беспилотники.

Несмотря на удалённый пост, Ольга Курлаева признала, что беспилотник действительно принадлежал ВС РФ, но уточнила, что о передвижении никто не предупреждал, а устройство осталось целым.

«Двигался объект в сторону населённого пункта. По цели работали и пограничники (они присутствовали и тоже не поняли виражей), и мужики с теробороны. А что им надо было [делать], стоять и смотреть?» — написала она в «пояснительной бригаде» к возмущениям в «Мести доброй воли».

Военных, правда, такая позиция Курлаевой не устроила, журналистку назвали «не ощутившей последствий стороной».

Напомним, что сбивать беспилотники входит и в обязанности отряда «Барс-Белгород». Тем не менее, на момент, когда отряд «Барс-Брянск» уже уничтожил как минимум три объекта, белгородские «барсы» даже не приступили к этому. Губернатор ответил, почему.

«Барс-Брянск» сбивает беспилотники. А почему этого не делают в Белгородской области?
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