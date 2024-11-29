Белгородские тероборонщики по ошибке сбили российский БПЛА за 10 млн рублей?

Напомним, что сбивать беспилотники входит и в обязанности отряда «Барс-Белгород». Тем не менее, на момент, когда отряд «Барс-Брянск» уже уничтожил как минимум три объекта, белгородские «барсы» даже не приступили к этому. Губернатор ответил, почему.