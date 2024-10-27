В Белгородской области в «Барс-Белгород» вступили 89 жителей Старого Оскола

Ранее губернатору Белгородской области задали вопрос о том, чем в отряде №барс- Белгород» буду заниматься вступившие в отряд женщины и как они перенесут заморозки в окопах или пойдут в бой. Вячеслав Гладков ответил, что в рукопашную женщины не пойдут. На данный момент они занимаются помощью отряду, в том числе в медицинских госпиталях.