В Белгородской области в «Барс-Белгород» вступили 89 жителей Старого Оскола

Posted 27 октября, 10:32
Published 27 октября, 10:32
Modified 27 октября, 10:34
Updated 27 октября, 10:34
Андрей Чесноков в своём Telegram-канале сообщил, что в «Барс-Белгород» на данный момент прошли медкомиссию и вступили уже 89 жителей Старооскольского округа. В добровольческий отряд вступили люди таких профессий и специализаций, как медики из терробороны, слесари, руководители, таксисты, предприниматели, плотники, столяры, безработные. Сейчас жители Белгородской области проходят курс подготовки. Особое внимание, по словам главы администрации горокруга, уделяется обучению оказания первой помощи.
«При поступлении в батальон каждому выдали полное обмундирование, разместили в казарме. Ежедневно бойцы проходят военную подготовку, опытные инструкторы, которые принимали участие в боевых действиях, проводят обучение и делятся практическим опытом. Уже состоялся выезд на полигон для освоения навыков огневой подготовки и стрельбы в условиях, приближенных к боевым», — пишет Чесноков.
При вступлении белгородцы получают одноразовую выплату в 40 тыс рублей и ЕДВ в размере от 80 тыс рублей.
Ранее губернатору Белгородской области задали вопрос о том, чем в отряде №барс- Белгород» буду заниматься вступившие в отряд женщины и как они перенесут заморозки в окопах или пойдут в бой. Вячеслав Гладков ответил, что в рукопашную женщины не пойдут. На данный момент они занимаются помощью отряду, в том числе в медицинских госпиталях.