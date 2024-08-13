bel.ru
ГлавноеВсе новости

Рабочая встреча

Выбрать дату
2024
Белоруссия поможет Белгороду коммунальной техникой
Рогожник на встрече с Гладковым пообещал оказать необходимую помощь белгородцам. Также на встрече подняли вопросы о сотрудничестве региона и республики, сообщили в областном правительстве.
13 августа, 12:11
2023
Вячеслав Гладков обсудил с президентом безопасность Белгородской области
Главными темами рабочей встречи стали безопасность и развитие Белгородской области, сообщили в Кремле.
24 января 2023, 17:19
2021
Владимир Путин поздравил Вячеслава Гладкова с избранием на должность губернатора
Вчера, 25 сентября, президент России в режиме видеоконференции встретился с избранными главами регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
26 сентября 2021, 07:20
2020
Белгородцев планируют переселять из аварийного жилья в частные дома
10 июля 2020, 14:02
В Белгородскую область приехал полномочный представитель президента России
3 февраля 2020, 12:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика