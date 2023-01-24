Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Вячеслав Гладков обсудил с президентом безопасность Белгородской области

Сегодня, 17:19
Фото: скрин "Россия 24"
Главными темами рабочей встречи стали безопасность и развитие Белгородской области, сообщили в Кремле.

24 января прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

На встрече обсуждалась оперативная обстановка в регионе — в частности, обеспечение безопасности, а также планы на социально-экономическое развитие. Владимир Путин похвалил губернатора за развитие Белгородской области.

Белгородская область демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается в объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций.
Владимир Путин, президент РФ

Вячеслав Гладков же отметил, что волнует белгородцев сейчас больше всего вопрос безопасности, связанный с оперативной обстановкой.

Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января
Узнать подробнее
#Ася Дугнист#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Общество#Политика#Рабочая встреча#Президент рф
Подпишитесь
От обстрелов в Белгородской области погибли 25 человек
Сегодня, 17:36
В РТРС назвали причину плохой работы цифрового ТВ в Белгородской области
Сегодня, 13:39
Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании
Сегодня, 12:28
Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде
Сегодня, 11:35
«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу
Сегодня, 14:20
Память погибшего в СВО молодого военного почтили в Белгородской области
Сегодня, 14:33