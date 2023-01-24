Вячеслав Гладков обсудил с президентом безопасность Белгородской области

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:25
24 января прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
На встрече обсуждалась оперативная обстановка в регионе — в частности, обеспечение безопасности, а также планы на социально-экономическое развитие. Владимир Путин похвалил губернатора за развитие Белгородской области.
Белгородская область демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается в объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций.
Владимир Путин, президент РФ
Вячеслав Гладков же отметил, что волнует белгородцев сейчас больше всего вопрос безопасности, связанный с оперативной обстановкой.