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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Рогожник и Гладков на рабочей встрече

Белоруссия поможет Белгороду коммунальной техникой

13 августа 2024, 12:11
Фото: пресс-служба правительства региона
Рогожник и Гладков на рабочей встрече

Посол Беларуси пообещал оказать необходимую помощь белгородцам

Рогожник на встрече с Гладковым пообещал оказать необходимую помощь белгородцам. Также на встрече подняли вопросы о сотрудничестве региона и республики, сообщили в областном правительстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился для обсуждения рабочих вопросов с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником. Тот заявил, что готов оказать необходимую помощь белгородцам.

«Я посчитал своим долгом приехать к вам. Та боль, которую испытывают белгородцы, она не проходит мимо нас. Мы готовы оказать всю возможную помощь жителям региона. Мы всегда рядом с вами», — отметил Рогожник.

На встрече стороны обсудили варианты сотрудничества в промышленной и гуманитарной сферах, в сфере жилищного, социального и дорожного строительства, а также коммунального и сельского хозяйств.

Кроме того, в приграничный российский регион будут доставлять специализированную коммунальную технику белорусского производства, а из Белгородской области начнут экспортировать металлоконструкции для строительства второй АЭС в Беларуси.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Политика#Техника#Новости Белгорода#Сотрудничество#Белгород#Вячеслав Гладков#Рабочая встреча#Белоруссия#Коммунальная техника
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