Белоруссия поможет Белгороду коммунальной техникой

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился для обсуждения рабочих вопросов с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником. Тот заявил, что готов оказать необходимую помощь белгородцам.
«Я посчитал своим долгом приехать к вам. Та боль, которую испытывают белгородцы, она не проходит мимо нас. Мы готовы оказать всю возможную помощь жителям региона. Мы всегда рядом с вами», — отметил Рогожник.
На встрече стороны обсудили варианты сотрудничества в промышленной и гуманитарной сферах, в сфере жилищного, социального и дорожного строительства, а также коммунального и сельского хозяйств.
Кроме того, в приграничный российский регион будут доставлять специализированную коммунальную технику белорусского производства, а из Белгородской области начнут экспортировать металлоконструкции для строительства второй АЭС в Беларуси.