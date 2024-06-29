Москва укрепляет международные связи: успехи и перспективы сотрудничества

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин подчеркнул значимость межрегиональных связей для глобального сотрудничества и поделился успехами Москвы в этой сфере.
Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры, социальной сферы, образования и здравоохранения. Благодаря активному международному сотрудничеству Москва занимает лидирующие позиции в международных рейтингах, таких как индекс ООН-Хабитат.
Столица России предлагает партнерам подписание трехлетних программ сотрудничества, охватывающих широкий спектр областей, включая градостроительство, транспорт, здравоохранение и цифровизацию. Кроме того, созданы специальные комиссии по сотрудничеству между Москвой и различными странами, что способствует росту внешнеэкономических связей и увеличению торгового оборота.
Сергей Черёмин поделился успешным опытом сотрудничества с партнерами из Белоруссии, Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции. Москва намерена продолжать подобное сотрудничество не только с дальним зарубежьем, но и сохранять отношения, установленные до кризисных событий 2022 года, в том числе со странами Европы.
В ближайших планах Москвы — проведение международных мероприятий для партнеров, таких как Международный муниципальный форум БРИКС и участие в премии Lee Kuan Yew World City Prize.
О значимости БРИКС на мировой арене говорили и другие участники дискуссии. Посол Республики Бразилия в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что БРИКС может помочь не только координировать меры, но и расширить сотрудничество, в том числе неэкономического характера. За последние десять лет торговый баланс БРИКС увеличился почти на 80%, и Бразилия открыта к укреплению экономических связей со странами-участницами объединения.
Подводя итоги, Сергей Черёмин подчеркнул, что именно межрегиональное взаимодействие является залогом успеха и конкурентоспособности в современных условиях. Москва продолжит активно развивать международное сотрудничество, расширяя горизонты взаимодействия с партнерами по всему миру.