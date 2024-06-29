Москва укрепляет международные связи: успехи и перспективы сотрудничества

О значимости БРИКС на мировой арене говорили и другие участники дискуссии. Посол Республики Бразилия в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что БРИКС может помочь не только координировать меры, но и расширить сотрудничество, в том числе неэкономического характера. За последние десять лет торговый баланс БРИКС увеличился почти на 80%, и Бразилия открыта к укреплению экономических связей со странами-участницами объединения.