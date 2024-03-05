Осколинвест ушёл в минус: деньги текли рекой, но не в том направлении

Публичное акционерное общество «Осколинвест» в 2022 году претерпело огромные убытки в 1,4 млрд. рублей при доходе за тот же год в 1,196 млрд рублей.