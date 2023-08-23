Осколинвест ушёл в минус: деньги текли рекой, но не в том направлении

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Расходы компании за прошлый год — более 2,5 млрд ₽ — превысили выручку от продаж. В итоге чистая «прибыль» составила около 1,4 млрд ₽ со знаком минус впереди. А вот чистые активы потянули на 3,8 млрд ₽, если верить данным системы «СПАРК-Интерфакс».
В списке совладельцев акционерного общества на 2-й квартал 2022 года числятся ЗАО «ГЕРАД» и ООО «Регион-А». Их доли в уставном капитале составили 28,85% и 7,91% соответственно. Также индивидуальными акционерами компании выступили Анна Андреева (4,23% в УК), Владимир Андреев (4,55% в УК), Александр Полянский (0,096%) и др. Полный список акционеров не раскрыт.
ПАО «Осколинвест» было зарегистрировано 1 января 1993 года. Основная деятельность — вложение в ценные бумаги и дилерская деятельность. Руководителем с 15 июня 2023 года является Владимир Андреев. Ранее в роли гендиректоров числились Евгений Андреев и Анна Андреева (с 4 декабря 2008 года по 29 октября 2022 года).