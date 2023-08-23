Осколинвест ушёл в минус: деньги текли рекой, но не в том направлении

В списке совладельцев акционерного общества на 2-й квартал 2022 года числятся ЗАО «ГЕРАД» и ООО «Регион-А». Их доли в уставном капитале составили 28,85% и 7,91% соответственно. Также индивидуальными акционерами компании выступили Анна Андреева (4,23% в УК), Владимир Андреев (4,55% в УК), Александр Полянский (0,096%) и др. Полный список акционеров не раскрыт.