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Инвестиционная компания Осколинвест в Старом Осколе понесла убыток в миллиард

Осколинвест ушёл в минус: деньги текли рекой, но не в том направлении

23 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI

Инвестиционная компания Осколинвест в Старом Осколе понесла убыток в миллиард

Публичное акционерное общество «Осколинвест» в 2022 году претерпело огромные убытки в 1,4 млрд. рублей при доходе за тот же год в 1,196 млрд рублей.

Расходы компании за прошлый год — более 2,5 млрд ₽ — превысили выручку от продаж. В итоге чистая «прибыль» составила около 1,4 млрд ₽ со знаком минус впереди. А вот чистые активы потянули на 3,8 млрд ₽, если верить данным системы «СПАРК-Интерфакс».

В списке совладельцев акционерного общества на 2-й квартал 2022 года числятся ЗАО «ГЕРАД» и ООО «Регион-А». Их доли в уставном капитале составили 28,85% и 7,91% соответственно. Также индивидуальными акционерами компании выступили Анна Андреева (4,23% в УК), Владимир Андреев (4,55% в УК), Александр Полянский (0,096%) и др. Полный список акционеров не раскрыт.

ПАО «Осколинвест» было зарегистрировано 1 января 1993 года. Основная деятельность — вложение в ценные бумаги и дилерская деятельность. Руководителем с 15 июня 2023 года является Владимир Андреев. Ранее в роли гендиректоров числились Евгений Андреев и Анна Андреева (с 4 декабря 2008 года по 29 октября 2022 года).

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