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Инфекции

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2023
В Белгородской области выросло число возникновения инфекций в сфере хирургии
В прошлом году случаи возникновения инфекций в 49% оказались связаны с роддомами, пишет РПН. Однако в том же году показатель подобных инцидентов в хирургических отделениях превысил показатели 2020 и 2021 года.
30 ноября 2023, 11:56
Стало известно, какие болезни чаще всего приводят белгородцев к смерти
29 августа 2023, 12:50
Усиленное хлорирование воды прекратят в Старом Осколе
Профилактическое хлорирование ввели в марте из-за роста инфекционных заболеваний. Однако после жалоб местных жителей процесс решили прекратить, пишет старооскольский «9 Канал».
17 мая 2023, 14:39
2022
Гепатит и инфекции: Роспотребнадзор сообщил о вреде купания в фонтанах
2 августа отмечается День ВДВ, но традиционное купание в фонтанах представляет опасность для граждан, сообщают «Новые известия».
2 августа 2022, 09:44

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