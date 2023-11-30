В Белгородской области выросло число возникновения инфекций в сфере хирургии

В прошлом году случаи возникновения инфекций в 49% оказались связаны с роддомами, пишет РПН. Однако в том же году показатель подобных инцидентов в хирургических отделениях превысил показатели 2020 и 2021 года.