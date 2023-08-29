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Белгородцы стали чаще умирать от рака и болезней ЖКТ

Стало известно, какие болезни чаще всего приводят белгородцев к смерти

29 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI

Белгородцы стали чаще умирать от рака и болезней ЖКТ

Стало известно, из-за каких проблем со здоровьем чаще всего умирают жители Белгородской области. Статистику на основе данных Белгородстата и регионального минздрава публикует Go31.

Стало известно, из-за каких болезней белгородцы умирают чаще всего. Данные о заболеваниях сообщили в Белгородстате и областном минздраве. Традиционно причинами смерти чаще всего становятся болезни системы кровообращения, онкология, неклассифицированные заболевания — отравления или травмы.

Больше всего жизней в регионе уносят болезни системы кровообращения. Показатель 2022 года вырос по сравнению с 2021 годом — до 11 826 с 11 273.

За последний год выросло и число смертей из-за онкологии. В 2021 году по этой причине умер 2581 белгородец, в 2022 — 2712. Интересно, что на протяжении последних четырёх лет количество смертей снижалось. Наиболее высокий показатель смертности за последние пять лет зафиксировали в 2018 году — 3046.

Число смертей из-за заболеваний органов дыхания за год снизилось — с 1658 случаев в 2021 году до 1461 в 2022 году.

Смерти из-за болезней органов пищеварения, напротив, стали происходить чаще. Число таких случаев в последние пять лет росло. В 2021 году умерло 1074 белгородца, в 2022 — 1135.

Количество жертв различных инфекций также выросло: за год умерло 87 человек, по итогам 2021 года — 59 пациентов.

Статистика смертности от болезнейСтатистика смертности от болезней
Статистика смертности от болезнейСтатистика смертности от болезней
Статистика смертности от болезнейСтатистика смертности от болезней
Статистика смертности от болезнейСтатистика смертности от болезней
Статистика смертности от болезнейСтатистика смертности от болезней
Статистика смертности от болезней
Фото: Go31.ru
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#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Здоровье#Смерть#Болезни#Травмы#Инфекции#Онкология#Рак#Система кровообращения#Наталья Корявых#Отравления
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