Стало известно, какие болезни чаще всего приводят белгородцев к смерти

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Стало известно, из-за каких болезней белгородцы умирают чаще всего. Данные о заболеваниях сообщили в Белгородстате и областном минздраве. Традиционно причинами смерти чаще всего становятся болезни системы кровообращения, онкология, неклассифицированные заболевания — отравления или травмы.
Больше всего жизней в регионе уносят болезни системы кровообращения. Показатель 2022 года вырос по сравнению с 2021 годом — до 11 826 с 11 273.
За последний год выросло и число смертей из-за онкологии. В 2021 году по этой причине умер 2581 белгородец, в 2022 — 2712. Интересно, что на протяжении последних четырёх лет количество смертей снижалось. Наиболее высокий показатель смертности за последние пять лет зафиксировали в 2018 году — 3046.
Число смертей из-за заболеваний органов дыхания за год снизилось — с 1658 случаев в 2021 году до 1461 в 2022 году.
Смерти из-за болезней органов пищеварения, напротив, стали происходить чаще. Число таких случаев в последние пять лет росло. В 2021 году умерло 1074 белгородца, в 2022 — 1135.
Количество жертв различных инфекций также выросло: за год умерло 87 человек, по итогам 2021 года — 59 пациентов.