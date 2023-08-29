Стало известно, какие болезни чаще всего приводят белгородцев к смерти

За последний год выросло и число смертей из-за онкологии. В 2021 году по этой причине умер 2581 белгородец, в 2022 — 2712. Интересно, что на протяжении последних четырёх лет количество смертей снижалось. Наиболее высокий показатель смертности за последние пять лет зафиксировали в 2018 году — 3046.