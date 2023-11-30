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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

В Белгородской области выросло число возникновения инфекций в сфере хирургии

30 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

В Белгородской области случаи ИСМП в хирургии значительно выросли за 2022 год

В прошлом году случаи возникновения инфекций в 49% оказались связаны с роддомами, пишет РПН. Однако в том же году показатель подобных инцидентов в хирургических отделениях превысил показатели 2020 и 2021 года.

На хирургические отделения в прошлом году случаев возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) пришлось 13,6%. Это больше показателей предыдущих двух лет, т. к. на 2021 год приходилось 2,6% случаев, а на 2020 — 8,6%.

В отчётном году зарегистрировали шесть инфекций нижних дыхательных путей и десять послеоперационных инфекций, а из них 80% — в хирургических стационарах. Всего в отделениях хирургического профиля заявлено 17 инцидентов возникновения ИСМП. Это послеоперационные инфекции в 47%, воздушно-капельные в 35,2%, в 5,8% — случаи пневмонии. Также РПН отмечает обнаружение инфекций после инъекций, иммунизации, введения пациентам кровезаменителей или других жидкостей или после переливания крови и её компонентов. Это 11,7% случаев.

Также РПН сообщает, что в общем регистрировались случаи внутрибольничных пневмоний с долей в 4,8%, постинъекционных инфекций — 7,2%, послеоперационных — 8%, острых кишечных — 0,8%, доля других инфекций — 30,4%.

В 2022 году исследования воздушной среды в детских и стационарах хирургического профиля нарушений не выявили. Также не выявлено нарушений и при анализе материалов и изделий медназначения на стерильность. Однако в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других неудовлетворительных проб — 0,2%. Что касается проверки бактериальных смывов с предметов внешней среды, то отрицательных результатов не выявляли.

Динамика случаев ИСМП в белгороде в 2020-2022 годахДинамика случаев ИСМП в белгороде в 2020-2022 годах
Динамика случаев ИСМП в белгороде в 2020-2022 годах
Фото: Роспотребнадзор

В лидеры 2022 года по ИСМП вышли роддомы. За год регистрировалось 125 случаев инфекций, связанных с предоставлением медицинской помощи, это 0,4 случая на каждую тысячу госпитализированных и 48,8% случаев, связанных с оказанием медицинской помощи. Однако в 2020 и в 2021 годах цифры были меньше — 8,9% и 18,7%.

Также, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2022 году в зарегистрировали 22,98 случаев сальмонеллеза на 100 тысяч человек. Это число превышает средние показатели по России и региональные данные за последние два года. Самыми подверженными заболеванию оказались дети возраста до двух лет. Основными возбудителями инфекции являлись сальмонеллы группы «Д», как сообщает РПН.

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