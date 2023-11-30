В Белгородской области выросло число возникновения инфекций в сфере хирургии

В отчётном году зарегистрировали шесть инфекций нижних дыхательных путей и десять послеоперационных инфекций, а из них 80% — в хирургических стационарах. Всего в отделениях хирургического профиля заявлено 17 инцидентов возникновения ИСМП. Это послеоперационные инфекции в 47%, воздушно-капельные в 35,2%, в 5,8% — случаи пневмонии. Также РПН отмечает обнаружение инфекций после инъекций, иммунизации, введения пациентам кровезаменителей или других жидкостей или после переливания крови и её компонентов. Это 11,7% случаев.